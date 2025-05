Niepozorny SMS przez który możesz stracić oszczędności życia. Policja ostrzega

"Mamo, telefon wpadł mi do WC". To nie Twoje dziecko, a oszuści!

W Polsce nie brakuje ostrzeżeń przed oszustami, kampanii edukacyjnych i policyjnych akcji prewencyjnych, a mimo to skala cyberprzestępczości wciąż rośnie. Oszuści są coraz sprytniejsi, szybciej adaptują nowe metody i bez skrupułów wykorzystują ludzką ufność. Podszywają się pod urzędy, banki, firmy kurierskie, a nawet bliskich. Ich celem są dane osobowe i dostęp do pieniędzy, a do realizacji planu często wystarczy jedno kliknięcie. Co gorsza, w ostatnim czasie pojawił się nowy trik, który zaskoczył nawet doświadczoną funkcjonariuszkę policji.

Nowy trik oszustów zaskoczył nawet policjantkę. Jeden SMS i możesz stracić wszystko!

Mł. insp. Małgorzata Sokołowska, znana z profilu "Z pamiętnika policjantki", ostrzega przed nową metodą wyłudzania danych. Kobieta otrzymała SMS, który rzekomo przysłała firma kurierska DHL. Treść wiadomości sugerowała, że adres podany przy zamówieniu jest błędny, a kurier nie może dostarczyć paczki. W wiadomości był też link do "korekty danych". Policjantka, podejrzewając podstęp, postanowiła sprawdzić, co kryje się za tym adresem. Wpisała fikcyjne dane – i wtedy zobaczyła formularz, który wymagał podania pełnych danych karty płatniczej, w tym numeru, daty ważności oraz kodu CVC.

W bardzo wyszukany sposób, pod pretekstem błędnego adresu, oszuści chcą wyłudzić dane naszej karty kredytowej. Zaskoczyli nawet mnie – powiedziała policjanta w opublikowanym nagraniu na Instagramie.

Jak ustrzec się przed oszustami? O tym musisz pamiętać!

Choć metody cyberprzestępców stają się coraz bardziej wyrafinowane, istnieje kilka prostych zasad, które mogą uchronić Cię przed utratą danych lub pieniędzy:

Nigdy nie klikaj w linki z nieznanych źródeł, nawet jeśli wiadomość wygląda na oficjalną.

Nie podawaj danych karty płatniczej ani innych danych wrażliwych w formularzach przesłanych SMS-em lub e-mailem.

Zawsze sprawdzaj adres nadawcy – oszuści często podszywają się pod znane firmy, używając łudząco podobnych nazw lub domen.

W razie wątpliwości skontaktuj się bezpośrednio z firmą, z której rzekomo pochodzi wiadomość, ale zrób to przez oficjalną stronę, a nie przez link w wiadomości.

Zgłaszaj podejrzane SMS-y i e-maile do CERT Polska.

