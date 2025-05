Ciekawostki

Namiastka Włoch bez wyjeżdżania z kraju? "Polska Padwa" poleca się na weekend

Choć może wydawać się to co najmniej dziwne, to okazuje się, że nie musisz jechać do Włoch, by poczuć klimat renesansowej architektury, pospacerować po urokliwym rynku i zachwycać się perfekcyjnym układem miejskim rodem z XVI wieku. W Polsce znajduje się miasto, które nie bez powodu nazywane jest perłą renesansu i porównuje się je do włoskiej Padwy - zachwyca nie tylko historią, ale i atmosferą, której próżno szukać gdzie indziej.