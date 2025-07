Turnus, za który nie zapłacisz ani złotówki. Kwalifikują się tylko wybrani

Spis treści

Turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach z ramienia NFZ kojarzą się najczęściej z długim oczekiwaniem i ofertą skierowaną głównie do osób starszych. Tymczasem w Polsce istnieje inna, znacznie mniej znana forma leczenia uzdrowiskowego – w pełni finansowana przez instytucję publiczną. Bez opłat za pobyt, bez kosztów dojazdu, za to z dostępem do specjalistycznych zabiegów, wsparcia psychologicznego i opieki medycznej. Co ważne, program ten nie jest przeznaczony dla emerytów, lecz dla osób aktywnych zawodowo lub czasowo niezdolnych do pracy, które mają realne szanse na odzyskanie sprawności.

Wyjazd do sanatorium za darmo. NFZ nie organizuje takich turnusów

Mało kto o tym wie, lecz okazuje się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) prowadzi własny program rehabilitacji leczniczej, w ramach którego nie tylko pokrywa koszty turnusu w uzdrowisku, ale także zwraca wydatki za dojazd. Program realizowany przez ZUS to tzw. prewencja rentowa, a jego główny cel to pomoc osobom, które z powodu problemów zdrowotnych mogą wkrótce stracić zdolność do pracy, ale mają szansę ją odzyskać dzięki odpowiedniej rehabilitacji. Udział w programie mogą wziąć osoby:

zatrudnione na umowie o pracę i ubezpieczone w ZUS,

przebywające na zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym,

pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Emeryci nie mogą skorzystać z tego programu, ponieważ nie są już aktywni zawodowo.

Kto kwalifikuje się do rehabilitacji z ZUS?

Co ciekawe, w 2025 roku ZUS rozszerzył listę schorzeń kwalifikujących do leczenia. Obecnie skierowanie można uzyskać m.in. z powodu:

chorób układu ruchu,

schorzeń układu krążenia i oddechowego,

chorób psychosomatycznych,

schorzeń narządu głosu,

nowotworów piersi (po leczeniu onkologicznym),

schorzeń ośrodkowego układu nerwowego,

konieczności wczesnej rehabilitacji po hospitalizacji.

Z rehabilitacji można skorzystać w trybie stacjonarnym (turnus całodobowy) lub ambulatoryjnym (zajęcia codzienne w wyznaczonych godzinach).

Jak długo trwa turnus w sanatorium z ZUS?

Turnus rehabilitacyjny w uzdrowisku organizowany przez ZUS w ramach tzw. prewencji rentowej trwa standardowo 24 dni, lecz może zostać wydłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka zawsze za zgodą ZUS.