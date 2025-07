Bronił Lublina na rowerze i zginął śmiercią żołnierza. "Chcemy ocalić jego grób"

Przejmująca historia żołnierza, który był bohaterem Lublina

Na trop żołnierza Wojska Polskiego trafili przypadkowo. „Retro cykliści“, ich nazwa nawiązuje do pierwszego klubu cyklistów w Lublinie zawiązanego w 1893 r. (Lubelskie Towarzystwo Cyklistów). Często goszczą na Lubelskiej Giełdzie Staroci, trochę po to, aby zaprezentować swoje jednoślady, trochę po to, aby pomyszkować wśród starzyzny w poszukiwaniu części do starych rowerów. Tam właśnie podeszła do nich starsza pani.

- Zafascynowała ją nasza pasja, wiedza i to, jak łączymy historię z rowerami. Powiedziała, że dobrze trafiła. Wiedziała, że odda w odpowiednie ręce, rower swojego ojca, który później nam przekazała - z zaufaniem i nadzieją, że go ożywimy - opowiada nam Piotr Kańczugowski, retrocyklista.

Opowiedziała im także historię żołnierza, którego grób od lat sama pielęgnowała. To był jeden z obrońców Lublina z września 1939 roku. Dodała na odchodne, że ten oficer „zwołał lubelskich kolarzy do obrony miasta”. To im wystarczyło.- Poczuliśmy, że musimy ocalić ten grób i przywrócić pamięć o tym człowieku. Bo to nie tylko żołnierz – to nasz rowerowy bohater. Szwadrony kolarskie były pododdziałami formowanymi w czasie wojny, które pełniły ważną funkcję rozpoznawczą w brygadach kawalerii.

Porucznik Bober leży przy kaplicy. "Chcemy ocalić jego grób i historię"

Szybko znaleźli grób - porucznik Bober leży kilka metrów od kaplicy cmentarza przy ul. Unickiej w Lublinie. Na mogile można przeczytać:

Porucznik Władysław Bober (1899–1939)

Oficer 20. Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego, dowódca II Szwadronu Kolarskiego Kresowej Brygady Kawalerii.

Zginął 19 września 1939 r.w obronie Lublina przed niemieckim atakiem.

Retrocykliści wzięli się za porządkowanie grobu, zainteresowali nim Urząd Miasta Lublin, gdzie także zainteresowano się sprawą. Ale piękny odnowiony grób - który jest tylko kwestią czasu - to jedno. Retrocykliści chcą zrobić i dowiedzieć się więcej, np. co dokładnie robił w Lublinie w tamtym czasie? Czy przybył z jednostką? Czy rzeczywiście sam zorganizował ochotniczy oddział kolarzy?

- Wiemy jedno: chcemy ocalić jego grób i jego historię od zapomnienia - dodaje Kańczugowski w rozmowie z "Super Expressem". - Jeśli możesz pomóc – masz informacje, zdjęcia, dokumenty albo znałeś rodzinę porucznika - skontaktuj się z nimi. Każdy szczegół może być kluczem do przywrócenia jego pamięci - puentuje pan Piotr.

