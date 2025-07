Handel w czasach PRL-u. Tak wyglądały zakupy wśród pustych półek i kolejek

Współcześnie chcąc zrobić zakupy, idziemy do jednego z wielu marketów i sięgamy tak naprawdę, po to, na co tylko mamy ochotę. Nikt nie przejmuje się pustymi półkami czy kolejkami, które ustawiają się od wczesnych godzin porannych. W PRL-u jednak rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Nasi dziadkowie dobrze pamiętają słowa co drugiego sprzedawcy - "nie było, nie ma i nie będzie", a kolejkowanie było częścią ich każdego dnia.