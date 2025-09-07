Są urokliwe i mało znane. Doceniali je artyści. Oto ukryte perełki Polski

Polska kryje wiele urokliwych, mniej znanych miejscowości, idealnych na weekendowe wypady.

Odkryj artystyczny Kazimierz Dolny, romantyczne Chełmno i malowniczą Lanckoronę z jej drewnianą zabudową.

Te miejsca, doceniane przez artystów, oferują unikatowy klimat i historyczne atrakcje.

Chcesz poznać polskie perełki, które zachwycają spokojem i pięknem?

Choć wakacje już za nami, to nie oznacza to, że czas na podróżowanie dobiegł końca. Nadal warto zwiedzać kolejne zakątki globu w tym również Polskę, która - jak się okazuje - do zaoferowania ma naprawdę sporo. Coraz większą popularnością cieszą się wśród społeczeństwa wyjazdy typu city-break, czyli krótkie wypady poza miejsce zamieszkania i odkrywanie danej miejscowości. Jeśli i ty planujesz taką wycieczkę, dziś zaproponujemy ci kilka urokliwych lokalizacji, które sprawdzą się wręcz idealnie na tego typu podróż nawet jesienią.

Gdzie na weekend w Polsce? Oto ukryte perełki, które warto odwiedzić!

Masz ochotę wyrwać się na weekend i odkryć miejsca, które zachwycają klimatem, historią i spokojem? Polska kryje w sobie wiele malowniczych zakątków, w których czas płynie wolniej, a każdy spacer staje się wyjątkową podróżą. Wśród nich są takie perełki jak np. artystyczny Kazimierz Dolny nad Wisłą. Śmiało można stwierdzić, że to miasteczko jest artystyczno-romantyczną oazą, którą warto zobaczyć na własne oczy. Miejscowość zachwyca m.in. rynkiem i kamienicami w stylu lubelskim, wąwozem korzeniowym czy Górą Trzech Krzyży.

Inną ciekawą propozycją może być równie romantyczne Chełmno nazywane miastem zakochanych, które - co ciekawe - sprawdzi się także idealnie dla kuracjuszy. Więcej informacji w temacie tej lokalizacji znajdziecie tutaj: Sanatoryjna kuracja dla serca? Polska stolica zakochanych z idealną receptą dla kuracjuszy.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ukryte perełki Polski. Te miasta warto odwiedzić [ZDJĘCIA]

O tym malowniczym zakątku Polski mało kto słyszał. Znajduje się w Małopolsce

Pięknym, choć nadal mało popularnym miejscem na mapie Polski jest małopolska wieś w powiecie wadowickim, a dokładnie Lanckorona. Wieś słynie przede wszystkim z zachowanego XIX-wiecznego rynku z drewnianą zabudową, który sprawia wrażenie, jakby czas zatrzymał się tu przed wiekiem. Nad miasteczkiem górują ruiny średniowiecznego zamku Kazimierza Wielkiego, a spacer brukowanymi uliczkami w otoczeniu starych chałup i zielonych wzgórz to podróż w przeszłość. Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się ta oraz inne miejscowości wspomniane wcześniej, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.