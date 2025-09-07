Są urokliwe i mało znane. Doceniali je artyści. Oto ukryte perełki Polski

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-09-07 18:08

Polska to bez wątpienia jeden z krajów Europy, który może pochwalić się wieloma perełkami. Dla turystów mamy do zaoferowania naprawdę wiele, w tym mało znane i urokliwe miejscowości, które, choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się mało interesujące, to z czasem okazuje się, że to wyjątkowe lokalizacje skrywające mnóstwo atrakcji. Dziś przedstawimy wam kilka tych, które urzekły nas swoją unikatowością.

Lublin SE Google News
  • Polska kryje wiele urokliwych, mniej znanych miejscowości, idealnych na weekendowe wypady.
  • Odkryj artystyczny Kazimierz Dolny, romantyczne Chełmno i malowniczą Lanckoronę z jej drewnianą zabudową.
  • Te miejsca, doceniane przez artystów, oferują unikatowy klimat i historyczne atrakcje.
  • Chcesz poznać polskie perełki, które zachwycają spokojem i pięknem?

Choć wakacje już za nami, to nie oznacza to, że czas na podróżowanie dobiegł końca. Nadal warto zwiedzać kolejne zakątki globu w tym również Polskę, która  - jak się okazuje - do zaoferowania ma naprawdę sporo. Coraz większą popularnością cieszą się wśród społeczeństwa wyjazdy typu city-break, czyli krótkie wypady poza miejsce zamieszkania i odkrywanie danej miejscowości. Jeśli i ty planujesz taką wycieczkę, dziś zaproponujemy ci kilka urokliwych lokalizacji, które sprawdzą się wręcz idealnie na tego typu podróż nawet jesienią.

Gdzie na weekend w Polsce? Oto ukryte perełki, które warto odwiedzić!

Masz ochotę wyrwać się na weekend i odkryć miejsca, które zachwycają klimatem, historią i spokojem? Polska kryje w sobie wiele malowniczych zakątków, w których czas płynie wolniej, a każdy spacer staje się wyjątkową podróżą. Wśród nich są takie perełki jak np. artystyczny Kazimierz Dolny nad Wisłą. Śmiało można stwierdzić, że to miasteczko jest artystyczno-romantyczną oazą, którą warto zobaczyć na własne oczy. Miejscowość zachwyca m.in. rynkiem i kamienicami w stylu lubelskim, wąwozem korzeniowym czy Górą Trzech Krzyży.

Inną ciekawą propozycją może być równie romantyczne Chełmno nazywane miastem zakochanych, które - co ciekawe - sprawdzi się także idealnie dla kuracjuszy. Więcej informacji w temacie tej lokalizacji znajdziecie tutaj: Sanatoryjna kuracja dla serca? Polska stolica zakochanych z idealną receptą dla kuracjuszy.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ukryte perełki Polski. Te miasta warto odwiedzić [ZDJĘCIA]

Są urokliwe i mało znane. Doceniali je artyści. Oto ukryte perełki Polski
18 zdjęć

O tym malowniczym zakątku Polski mało kto słyszał. Znajduje się w Małopolsce

Pięknym, choć nadal mało popularnym miejscem na mapie Polski jest małopolska wieś w powiecie wadowickim, a dokładnie Lanckorona. Wieś słynie przede wszystkim z zachowanego XIX-wiecznego rynku z drewnianą zabudową, który sprawia wrażenie, jakby czas zatrzymał się tu przed wiekiem. Nad miasteczkiem górują ruiny średniowiecznego zamku Kazimierza Wielkiego, a spacer brukowanymi uliczkami w otoczeniu starych chałup i zielonych wzgórz to podróż w przeszłość. Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się ta oraz inne miejscowości wspomniane wcześniej, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej. 

Europejska Wieś Bociania na Podlasiu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WAKACYJNE PODRÓŻE
PODRÓŻE