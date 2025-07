Myślał, że się wyrobi. Wjechał prosto w autokar! W środku były 23 osoby

Stary Zamość: Wypadek samochodu i autokaru

To nie był spokojny weekend na drogach w województwie lubelskim. Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w niedzielne popołudnie (20 lipca 2025) w Starym Zamościu. Ruch na krajowej „siedemnastce“ był spory, auta jechały jedno za drugim z prędkością 50 km/h (w miejscu tym stoi fotoradar). 28-latek próbując skręcić w lewo był już wyraźnie znudzony. Chciał „przeskoczyć“ przed zbliżającym się autokarem.

- Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu autokarem i doprowadził do zderzenia pojazdów - relacjonują policjanci. Do szpitala trafił kierowca i pasażerka opla. - Autokarem podróżowały 23 osoby, kierował nim 52-latek. Nikomu nic się nie stało - dodają funkcjonariusze.

Stróże prawa przebadali kierujących. Byli trzeźwi. Na miejscu oprócz policjantów pracowali strażacy i ratownicy medyczni. Przez dłuższy czas na DK nr 17 występowały utrudnienia. Mundurowi apelują o ostrożność - komunikaty kierują zarówno do kierowców, jak i do pieszych. Wakacyjna pora roku nie zwalnia nas z obowiązku zachowania należytej koncentracji. Nasza redakcja przyłącza się do tych próśb - zdejmijcie nogę z gazu i dojedźcie bezpiecznie do celu. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z wypadku w Starym Zamościu.

