Horoskop tygodniowy: Co czeka Barana, Byka i Bliźnięta?

Baran (21.03-20.04) powinien działać w grupie, aby przechytrzyć tych, którzy mu przeszkadzają. „Przekonasz się niebawem, jak wiele osób w twoim otoczeniu bardzo ci sprzyja” – radzi horoskop. Byk odkryje coś nowego i wyjątkowo ciekawego, ale powinien zachować ostrożność. Bliźnięta (21.05-21.06) dostaną wiadomość, która zmieni ich spojrzenie na pewną osobę. „Możesz dać się ponieść nawet najbardziej intensywnym emocjom. To, co ci one podpowiadają, jest w tym wypadku słuszne” – sugeruje horoskop.

Rak pomoże komuś, Lew będzie szalał, a Panna wyjdzie na prostą

Rak (22.06-22.07) zostanie wplątany w dziwną historię i ma szansę stać się bohaterem. Lew (23.07-22.08) rzuci się w wir imprez i balów, stając się największym uwodzicielem. „Oby w tym szaleństwie była metoda. Nie przegap ważnych okazji do zawarcia ciekawych znajomości, które mogą potem zaowocować profitami” – ostrzega horoskop. Panna (23.08-22.09) wyjdzie na prostą, a kłopot, który spędzał jej sen z powiek, okaże się mniej poważny.

Waga powinna odpocząć, Skorpion rozwiąże zagadkę, a Strzelec pójdzie za głosem serca

Waga (23.09-22.10) powinna odpocząć od bieżących problemów i wyjechać gdzieś daleko. Skorpion (23.10-21.11) rozwiąże zagadkę i zostanie doceniony. Strzelec (22.11-21.12) będzie się zastanawiał, co wybrać – uczucie czy pieniądze, ale ostatecznie znajdzie pośrednie rozwiązanie. „Zrób to, co podpowiada ci twoje własne serce. Nie słuchaj podszeptów innych, bo oni ci nie poradzą w tej skomplikowanej sytuacji” – radzi horoskop.

Koziorożec zrobi sobie prezent, Wodnik świetnie sobie poradzi, a Ryby poznają kogoś nowego

Koziorożec (22.12-19.01) powinien zrobić sobie prezent i kupić potrzebną rzecz. Wodnik (20.01-18.02) będzie musiał wybrać się gdzieś z wizytą i świetnie sobie poradzi z przejściowymi kłopotami. Ryby (19.02-20.03) poznają kogoś nowego, co będzie powiewem świeżości. „Pochopne decyzje nie będą w tym tygodniu mile widziane. Powinieneś w spokojny sposób podchodzić do wszelakich planowanych zmian” – podsumowuje horoskop.

Czy ten układ gwiazd przyniesie Ci szczęście? Sprawdź sam i przekonaj się, co Cię czeka w nadchodzącym tygodniu!

