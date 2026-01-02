Noworodek w torbie. Młoda matka oskarżona o zabicie dziecka

Do Sądu Okręgowego w Lublinie wpłynął akt oskarżenia przeciwko 31-letniej Aleksandrze K., która usłyszała zarzut zabójstwa swojego dziecka. Z ustaleń śledczych wynika, że w chwili popełnienia przestępstwa miała znacznie ograniczoną poczytalność, co oznacza, że sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Według prokuratury, po zakończonej akcji porodowej kobieta nie zapewniła noworodkowi odpowiedniej opieki medycznej i porzuciła w budynku dawnej chlewni, co uniemożliwiało mu samodzielne przeżycie.

Sprawa wyszła na jaw, gdy na początku sierpnia 2025 r. pogotowie zostało wezwane do kobiety z pow. ryckiego, która krwawiła z dróg rodnych. Załoga zorientowała się, że była w zaawansowanej ciąży i najprawdopodobniej urodziła dziecko. Wówczas – jak podano w akcie oskarżenia – 31-latka przyznała się do porodu poza domem, a kiedy dziecko przestało płakać, umieściła je w płóciennej torbie i wrzuciła do budynku starej chlewni. Z opinii biegłych wynika, że chłopczyk żył po urodzeniu i oddychał.

Podejrzana przyznała się w prokuraturze do zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia. Kobieta jest nadal aresztowana. Nie ma jeszcze wyznaczonego terminu pierwszej rozprawy

