Noworodek w torbie. Młoda matka oskarżona o zabicie dziecka

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-01-02 8:17

Prokuratura Rejonowa w Rykach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 31-latce podejrzanej o zabicie swojego nowo narodzonego dziecka. Według ustaleń po porodzie ukryła chłopczyka w budynku dawnej chlewni. Biegli ocenili, że w chwili przestępstwa miała znacznie ograniczoną poczytalność.

Policjantka dźgnięta nożem, jej partner strzelił do napastnika. Agresor zginął na miejscu

i

Autor: Fotodax/ Shutterstock Zdj. ilustracyjne.

Do Sądu Okręgowego w Lublinie wpłynął akt oskarżenia przeciwko 31-letniej Aleksandrze K., która usłyszała zarzut zabójstwa swojego dziecka. Z ustaleń śledczych wynika, że w chwili popełnienia przestępstwa miała znacznie ograniczoną poczytalność, co oznacza, że sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Według prokuratury, po zakończonej akcji porodowej kobieta nie zapewniła noworodkowi odpowiedniej opieki medycznej i porzuciła w budynku dawnej chlewni, co uniemożliwiało mu samodzielne przeżycie.

Czytaj też: 5-latka nie żyje. Tragedia na oczach rodziców

Sprawa wyszła na jaw, gdy na początku sierpnia 2025 r. pogotowie zostało wezwane do kobiety z pow. ryckiego, która krwawiła z dróg rodnych. Załoga zorientowała się, że była w zaawansowanej ciąży i najprawdopodobniej urodziła dziecko. Wówczas – jak podano w akcie oskarżenia – 31-latka przyznała się do porodu poza domem, a kiedy dziecko przestało płakać, umieściła je w płóciennej torbie i wrzuciła do budynku starej chlewni. Z opinii biegłych wynika, że chłopczyk żył po urodzeniu i oddychał.

Czytaj też: Dzieci umierały w męczarniach, z głodu i zimna. "Tak krótko żyliśmy, a tak żyć chcieliśmy"

Podejrzana przyznała się w prokuraturze do zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia. Kobieta jest nadal aresztowana. Nie ma jeszcze wyznaczonego terminu pierwszej rozprawy

Śmierć noworodka w Gdyni. Podejrzana o zabójstwo dziecka aresztowana
Pokój Zbrodni
Koszmar w Sylwestra. Zawinęli Darka w dywan i zakopali | Pokój ZBRODNI
Pokój Zbrodni
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LUBELSKIE