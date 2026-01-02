Rzucił petardą w stronę policjantów. 21-latek zatrzymany po pościgu

Do pierwszego zdarzenia doszło przy ul. 11 Listopada. 21-letni mężczyzna rzucił w kierunku policjantów petardami, które eksplodowały w niedalekiej odległości od funkcjonariuszy. - Widząc to zdarzenie jeden z policjantów podjął pościg za sprawcą i go zatrzymał. W trakcie czynności mężczyzna szarpał się z funkcjonariuszem, stawiając czynny opór - informuje młodszy aspirant Angelika Głąb-Kunysz z KMP Chełm.

21-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego. Decyzją prokuratora zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

Drugie zdarzenie miało miejsce przy ul. Kolejowej. Podczas interwencji wobec 31-letniej kobiety doszło do znieważenia interweniującego policjanta. Kobieta została zatrzymana i noc spędziła w policyjnym areszcie. Następnie wykonano z nią czynności procesowe. 31-latka zostanie doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszy zarzut znieważenia funkcjonariusza publicznego.

Jakie kary grożą za atak na policjanta? Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego znieważenie funkcjonariusza publicznego zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, czynna napaść na funkcjonariusza publicznego zagrożona jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.