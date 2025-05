Straszna śmierć rolnika. Tragedia we wsi na Lubelszczyźnie

"Mamo, telefon wpadł mi do WC". To nie Twoje dziecko, a oszuści!

Policjanci z Łukowa pod nadzorem prokuratura prowadzą postępowanie w sprawie wypadku, do jakiego doszło w środę (28.05) w Szaniawach Matysach (woj. lubelskie). Ze zgłoszenia jakie dotarło do mundurowych wynikało, że pracujący w gospodarstwie 62-latek został przygnieciony przez przegubową ładowarkę. Pokrzywdzony mężczyzna doznał poważnych obrażeń i zmarł na miejscu zdarzenia.

Tragiczny wypadek w gospodarstwie. Nie żyje 62-letni rolnik

- Pracujący na miejscu wypadku łukowscy policjanci ustalili wstępnie, że 62-latek obsługiwał urządzenie przy załadunku ziemi na przyczepę ciągnikową. W trakcie prac kierowane przez niego urządzenie przewróciło się, w wyniku czego mężczyzna został przygnieciony elementami konstrukcyjnymi kabiny ładowarki - informuje asp. szt. Marcin Józwik z KPP Łuków. Teraz prowadzący postępowanie ustalą szczegóły i dokładne okoliczności zdarzenia, przesłuchają między innymi ustalonych świadków.

Okres prac w gospodarstwie to czas, kiedy szczególnie często dochodzi do wypadków. Ich przyczyną zwykle jest niezachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, nieuwaga i zmęczenie. Nie podchodźmy do wykonywanych prac w sposób rutynowy. Z pozoru proste czynności wykonywane wbrew zasadom bezpieczeństwa mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia.

Wypadki w rolnictwie. Koszmarne dane KRUS

Jak informuje KRUS, w 2024 roku zgłoszono 9 930 wypadków w rolnictwie, co oznacza spadek o 7,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Spośród tych zdarzeń 9 378 uznano za wypadki przy pracy rolniczej. - Najczęstszą przyczyną wypadków w rolnictwie w 2024 roku były upadki osób, które stanowiły aż 52,2% wszystkich zdarzeń zakończonych wypłatą odszkodowań. Łącznie w wyniku upadków poszkodowanych zostało 4 087 osób. Upadki od lat pozostają najczęstszą przyczyną wypadków w rolnictwie. Może to wynikać m.in. z nieodpowiednich warunków pracy, pośpiechu oraz braku zabezpieczeń w miejscach szczególnie narażonych na ryzyko upadku - czytamy na stronie KRUS.

Drugą najliczniejszą grupą zdarzeń były wypadki związane z uderzeniem, przygnieceniem lub pogryzieniem przez zwierzęta. Trzecim najczęstszym rodzajem wypadków były te spowodowane pochwyceniem i uderzeniem przez części ruchome maszyn i urządzeń.