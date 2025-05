Ten prezent na komunię zaszokował wszystkich. Kosztuje 160 tysięcy złotych! "To komunia czy ślub?"

Sławomir Mentzen dał takie imię córce. Ma korzenie w starożytnej Grecji. Wiemy, co oznacza

Sezon komunijny 2025 trwa w pełni, a media społecznościowe zalewają już nagrania z takich uroczystości. Choć kiedyś było to nie do pomyślenia, to dziś wiele osób decyduje się nawet na prezentacje komunijnych upominków w sieci. W ostatnim czasie dużym zainteresowaniem cieszyło się wideo opublikowane na TikToku przez @jennifer.snchez.a22. Uwagę internautów przykuł bowiem prezent, który - jak się okazuje - może kosztować nawet 160 tys. zł!

Dziecko dostało prezent za 160 tys. zł. Rodzice zaszaleli

Na opublikowanym nagraniu od razu uwagę zwraca pięknie udekorowana sala, masa wystrojonych gości oraz wielkie tajemnicze pudełko z różową kokardą. Po chwili okazuje się, że to prezent dla dziewczynki, która właśnie przyjęła sakrament, a jego zawartość zaskoczyła niemalże każdego.

Po przecięciu wstęgi, ściany ogromnego pudła opadały, uwalniając chmurę białych i różowych balonów. Pod nimi skrywała się natomiast niespodzianka, a mianowicie kompaktowy sportowy pojazd terenowy RZR PRO XP. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, iż wartość tego czterokołowca szacuje się na około 160 000 zł. Nagranie z komunii szybko obiegło sieć, wywołując lawinę komentarzy. Wielu internautów nie kryło swojego zdziwienia, widząc tak ekstrawagancki prezent.

To jest aż przykre, serio dokąd ten świat zmierza

Komunia to nie ślub. Rodzice, mimo że macie kasę, to nie oznacza, że trzeba popisy robić na komunię dziecka. Zatracenie

To komunia czy ślub?

Ludzie przesadzają z komuniami… ja byłem szczęśliwy z moim zestawem cyrkla i linijki oraz globusem

- czytamy w sekcji komentarzy. Jak myślicie, czy internauci mają rację, iż taki prezent to już przesada?