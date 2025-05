Sławomir Mentzen dał takie imię córce. Ma korzenie w starożytnej Grecji. Wiemy, co oznacza

Dorota błagała męża o litość. Śledczy twierdzą, że zadał jej kilkadziesiąt ciosów. On mówi, że tylko się bronił

Niektóre imiona niosą ze sobą nie tylko dźwięk, ale i ciężar historii - brzmią dostojnie, mają w sobie coś majestatycznego i zdają się nie przemijać mimo upływu lat. Idealnym tego przykładem może być imię, które wielokrotnie pojawiało się w dziełach literackich, na kartach Biblii i - co ciekawe - nie znika obecnie z list najczęściej nadawanych noworodkom. Mowa oczywiście o Helenie, czyli o imieniu, które nosi także córka znanego polityka Sławomira Mentzena.

Helena - imię z duszą i historią. Co oznacza?

Imię Helena wywodzi się z języka greckiego od słowa "hele", które oznacza blask. Według innej interpretacji może też pochodzić od słowa "helios", czyli imienia greckiego boga słońca. Jak więc widać, samo pochodzenie sugeruje, że imię ma silne konotacje ze światłem, jasnością i pięknem.

Jedną z najbardziej znanych postaci noszących to imię jest Helena Trojańska - córka Zeusa i Ledy, której porwanie przez Parysa stało się przyczyną wojny trojańskiej. Co ważne, nie tylko mitologia uczyniła Helenę imieniem rozpoznawalnym. W tradycji chrześcijańskiej św. Helena również jest ważną postacią - stała się symbolem pobożności, wytrwałości i dobroczynności. W Polsce imię Helena zaczęło pojawiać się w XIII wieku i do dziś jest chętnie wybierane przez rodziców.

Imię Helena dziś. Polacy coraz częściej wracają do korzeni

Choć może się wydawać, że imię Helena jest imieniem z "epoki babć", to okazuje się, że w ostatnich latach wraca do łask. Rodziców przyciąga przede wszystkim klasyczna forma, elegancja oraz łatwość w zapisie i wymowie. Jak wynika z danych rejestru PESEL, w ubiegłym roku imię Helena nadano aż 2226 dziewczynkom, co plasuje je na 20. miejscu w rankingu najpopularniejszych imion żeńskich. Obecnie w Polsce żyje 159 464 kobiet o imieniu Helena.

