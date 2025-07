Spis treści

Co jeść, żeby szybko stracić na wadze?

W dzisiejszym świecie coraz częściej mówi się o akceptacji ciała oraz różnorodności – i słusznie, bowiem każdy z nas jest inny i piękny na swój sposób. Kanony piękna zmieniają się co dekadę, ale zdrowe podejście do własnego ciała zawsze powinno opierać się na szacunku, samopoczuciu i realnych potrzebach.

Mimo tego wiele osób decyduje się na odchudzanie nie z przymusu, lecz z chęci zadbania o siebie. Powody bywają różne: poprawa kondycji, profilaktyka zdrowotna, lepsze samopoczucie, a czasem także względy estetyczne. Jednym z częstych pytań osób chcących zgubić kilka kilogramów jest: czy węglowodany takie jak ziemniaki, ryż czy makaron naprawdę przeszkadzają w odchudzaniu? Choć mogłoby się wydawać, że tak, w rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej.

Odchudzanie a węglowodany. Co można jeść i schudnąć?

Wielu z nas uważa, że podstawowymi wrogami w walce o szczupłą sylwetkę są węglowodany takie jak ziemniaki, makaron czy ryż. Prawdą jest jednak coś innego, a mianowicie fakt, że to nie samo źródło węglowodanów, a sposób ich przygotowania, kompozycja posiłku i wielkość porcji decydują o ich wpływie na wagę.

Czy można schudnąć, jedząc ziemniaki?

Mało kto o tym wie, lecz okazuje się, że 100 g gotowanych ziemniaków to zaledwie 66 kcal. Oczywiście tak niska kaloryczność jest wtedy gdy do owych warzyw nie dodajemy żadnych dodatków w postaci masła czy śmietany. Jeśli więc zamierzasz się odchudzać, nie musisz rezygnować z ziemniaków, ale pamiętaj, by spożywać je bez zbędnych dodatków podwyższających kalorykę. Warto także sięgać po wersje pieczone, gotowane na parze lub schłodzone, bowiem właśnie wtedy powstaje tzw. skrobia oporna, która obniża IG potrawy.

Czy warto jeść makaron, jeśli chcesz schudnąć?

Jeśli mówimy o makaronie przy odchudzaniu, zdecydowanie warto wówczas wybrać ten pełnoziarnisty, który jest świetnym źródłem błonnika, białka i witamin z grupy B. Dzięki temu daje on dłuższe uczucie sytości, poprawia trawienie i łagodzi wahania glukozy.

Czy ryż tuczy, czy odchudza?

Jak sytuacja przy odchudzaniu wygląda natomiast z ryżem? Najlepszym wyborem będzie tutaj także wersja pełnoziarnista, czyli brązowy lub czarny. Właśnie one mają niski IG, więcej błonnika, minerałów i witamin, więc wspierają utrzymanie wagi i zdrowie jelit.