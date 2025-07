14 par na ślubnym kobiercu jednocześnie. Takiego sakramentu jeszcze nie było

Wspólne życie bez ślubu kościelnego to dziś codzienność wielu par – również tych wierzących. Powody są różne: formalności, obawy, brak czasu, środków lub po prostu odkładanie decyzji na później. Czasem jednak potrzeba tylko impulsu, by coś zmienić. Taki impuls stworzył pewien proboszcz, organizując nietypową ceremonię, która szybko zyskała rozgłos.

Tzw. "makroślub" to wyjątkowa inicjatywa, w ramach której kilkanaście par jednocześnie przystąpi do sakramentu małżeństwa podczas jednej uroczystości. Wydarzenie ma nie tylko wymiar symboliczny, ale i duszpasterski – pomaga przełamać bariery i ułatwia rozpoczęcie nowego życia w zgodzie z nauką kościoła. Pomysł okazał się na tyle trafiony, że doczekał się kolejnej edycji.

14 par weźmie ślub podczas jednej Mszy. Hiszpański proboszcz przełamuje schematy

W parafii San Sebastián de los Reyes pod Madrytem odbędzie się niezwykła uroczystość tzw. "makroślub". Czternaście par jednocześnie przyjmie sakrament małżeństwa podczas jednej Mszy Świętej. Za tą nietypową, ale coraz popularniejszą inicjatywą stoi ks. Javier Sánchez-Cervera, który postanowił pomóc wierzącym w rozpoczęciu nowego życia zgodnego z nauką kościoła.

Wydarzenie, które odbędzie się 29 sierpnia to już druga edycja projektu, który zrodził się z potrzeby duszpasterskiej i obserwacji. Parafialna inicjatywa oferuje parom kompleksowe wsparcie: od przygotowania formalności kanonicznych, przez kursy przedmałżeńskie, aż po liturgię i świętowanie. Wszystko po to, by ułatwić ludziom uregulowanie życia sakramentalnego w atmosferze wspólnoty, a nie presji.

Kto może wziąć udział w "makroślubie"?

Zasady udziału w sakramencie są klarowne. Do "makroślubu" mogą przystąpić pary, które:

żyją razem od co najmniej pięciu lat lub mają zawarty związek cywilny,

przynajmniej jedno z narzeczonych jest osobą ochrzczoną,

ukończyły kurs przedmałżeński.

Pomysł hiszpańskiego proboszcza to nie tylko odpowiedź na duszpasterskie wyzwania, ale także nowoczesne spojrzenie na to, jak łączyć duchowość z rzeczywistością życia wiernych. Dzięki "makroślubowi" kościół staje się przestrzenią wsparcia, a nie barier.

W świecie, w którym coraz więcej par odkłada decyzję o małżeństwie z powodu formalności lub braku możliwości organizacyjnych, tego rodzaju inicjatywy pokazują, że sakrament może być dostępny i piękny, nawet bez wesela na 200 osób.