Ślub i wesele w Polsce to zdecydowane coś więcej niżeli tylko formalność i przyjęcie - to huczna zabawa, często do białego rana z całą rodziną i znajomymi. Taka uroczystość jest jednak kosztowna zarówno dla organizatorów, jak i dla gości, tym samym od lat panuje tradycja, iż zaproszeni goście wkładają do kopert pewną sumę pieniędzy. Ile jednak konkretnie daje się na wesele?

Według niektórych trzeba dać tyle, by zwrócił się przynajmniej "talerzyk". Są jednak i tacy, którzy dają zdecydowanie więcej lub tyle, na ile pozwala im budżet domowy. Zazwyczaj jednak Polacy dają średnio 300-500 zł od osoby. Jak jednak wygląda to u naszych zachodnich sąsiadów? Czy Niemcy również decydują się na pokaźne sumy w kopertach?

Ile Niemcy dają w kopercie na ślub? Polacy są hojniejsi!

Niemieckie podejście do ślubnych prezentów nieco różni się od polskiego, choć nie tak bardzo jak mogłoby się wydawać. W Niemczech bowiem również panuje zwyczaj wręczania kopert z pieniędzmi, jednak suma, jaką goście decydują się podarować, bywa niekiedy mniejsza niż ta, którą przywykliśmy widzieć w Polsce, lecz oczywiście nie zawsze.

Powiedziałabym, że wbrew pozorom Niemcy są bardziej skąpi, niż Polacy. Raczej nie wykazują się nadmierną hojnością, dokładnie liczą swoje pieniądze. Tu jest takie podejście, nie tylko pod kątem wesel, że każdy rozlicza się co do grosza. Jak się wychodzi do restauracji, to nie ma tak, że teraz zapłacę ja, a następnym razem ty - zdradziła czytelniczka portalu kobieta.gazeta.pl.

Oczywiście u naszych zachodnich sąsiadów goście weseleni także starają się dać parze młodej, chociażby tyle, by zwróciło im się za przysłowiowy talerzyk. Niemcy jednak - co ciekawe - unikają wkładania pieniędzy bezpośrednio do kopert, a starają się podarować je w bardziej oryginalny sposób.

Raczej nie lubią dawać pieniędzy w kopercie, tak jak się to robi w Polsce. Tutaj, przynajmniej wśród naszych znajomych, jest taka kultura dawania takich pieniężnych prac artystycznych. Składają origami z banknotów i układają to w jakiś ładny sposób. Wtedy się nie daje stówek, bo z reguły tych różnych kwiatków i innych figurek jest sporo. Wypłaca się banknoty po 5, 10 czy 20 euro [...] - relacjonowała czytelniczka portalu kobieta.gazeta.pl. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Koszty wesela w Polsce

Ile kosztuje wesele w Polsce? To nie są małe kwoty!

Organizacja wesela w Polsce to poważna inwestycja, a ceny potrafią przyprawić o zawrót głowy! Największym obciążeniem dla budżetu przyszłych małżonków jest zazwyczaj wynajem sali weselnej. Ceny za "talerzyk" wahają się w zależności od lokalizacji, renomy miejsca i menu - w popularnych regionach turystycznych, takich jak Zakopane czy Trójmiasto, trzeba liczyć się z wydatkiem od 500 do nawet 1000 złotych za osobę! W mniejszych miejscowościach i mniej prestiżowych lokalizacjach stawki mogą być nieco niższe. Kolejne pozycje na liście wydatków to oprawa muzyczna i uwiecznienie tych wyjątkowych chwil. Dobry zespół weselny lub DJ to koszt od 5 000 do nawet 15 000 złotych, a fotograf i kamerzysta to kolejne 3 000 - 10 000 złotych.