Najpopularniejsze imiona w Polsce. Te to prawdziwe hity!

Imiona to coś więcej niż tylko etykietki nadawane przy narodzinach. Są lustrem czasów, w których żyjemy, odzwierciedlając tradycje, trendy i społeczne przemiany. W ostatnich dekadach lista najpopularniejszych imion w Polsce przeszła prawdziwą rewolucję. Jeszcze 20 lat temu imię Maja było rzadkością, a dziś to absolutny hit! Ale co stało się z imionami, które kiedyś królowały, a teraz niemal całkowicie zniknęły? Jeśli jesteście ciekawi, jakie jeszcze imiona cieszą się sławą wśród rodziców współcześnie, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej, gdzie zebraliśmy wszystkie imiona najchętniej nadawane w 2024 roku.

Najpopularniejsze imiona w 2024 r. w Polsce

Ten męski hit z PRL-u odszedł w zapomnienie

Są imiona, które dekady temu znał każdy, a w szkolnych ławkach co drugi chłopiec nosił je z dumą. Dziś mało kto o nich pamięta. Idealnym przykładem jest męskie imię Mieczysław, które w czasach PRL-u biło rekordy popularności, a obecnie jest rzadkością na porodówkach.

Obecnie w Polsce żyje 72 381 osób o imieniu Mieczysław. Jednak dane pokazują, jak drastycznie spadła jego popularność. Według portalu wiadomosci.radiozet.pl, w tym roku do tej pory nadano je zaledwie 4 chłopcom. W 2024 roku imię to otrzymało 25 noworodków, a w 2023 roku – 19. Co ciekawe, zdarzyły się lata, takie jak 2004 i 2005, w których żaden chłopiec w całym kraju nie został nazwany Mieczysławem. To pokazuje skalę zmiany.

Imię Mieczysław: pochodzenie i znaczenie

Imię Mieczysław ma głębokie słowiańskie korzenie i należy do grupy tzw. imion dwuczłonowych, charakterystycznych dla dawnych władców i wojowników. Składa się z dwóch potężnych elementów:

"miecz" – symbolizującego broń, odwagę i siłę,

"sław" (od: sława) – oznaczającego chwałę, uznanie i dobre imię.

Dosłownie imię to oznacza "tego, który zdobywa sławę mieczem", czyli "kogoś sławnego dzięki mieczowi". Mieczysław symbolizuje odwagę, honor, lojalność i siłę. Niesie w sobie wojowniczy, ale jednocześnie szlachetny wydźwięk – to imię człowieka, który broni swoich wartości i dąży do sławy poprzez czyny, a nie tylko słowa. Osoby noszące to imię często uchodzą za konsekwentne, poważne i obowiązkowe.