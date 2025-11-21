Koniec popularnych przewozów w PKP IC. Pasażerowie już nie skorzystają

Premier zadecydował. To koniec przesyłek konduktorskich

W związku z decyzją Premiera Rzeczypospolitej Polskiej z 19 listopada 2025 r. o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE, PKP Intercity ogłosiło zawieszenie usługi przewozu przesyłek konduktorskich. Ograniczenie zacznie obowiązywać w sobotę 22 listopada i pozostanie w mocy do odwołania.

Czym jest stopień alarmowy CHARLIE?

Stopień alarmowy CHARLIE (trzeci w czterostopniowej skali ALFA–BRAVO–CHARLIE–DELTA) to jeden z poziomów gotowości antyterrorystycznej wprowadzanych na terenie Polski na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Oznacza on podwyższone, realne zagrożenie, które wymaga wdrożenia szeregu dodatkowych procedur bezpieczeństwa w instytucjach publicznych, służbach oraz podmiotach zarządzających infrastrukturą krytyczną.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Dworzec PKP Wrocław Główny zachwyca podróżnych

Akt dywersji w Polsce na torach

W ostatnich dniach wszystkie media huczały o tym, co wydarzyło się na trasie kolejowej Warszawa-Lublin. To właśnie tam doszło do aktu dywersji, za którym stoi dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskim wywiadem. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Akt dywersji w Polsce. Premier Tusk potwierdza: Eksplozja zniszczyła tory kolejowe pod Warszawą.

Quiz geograficzny. Rozpoznasz dworzec PKP po zdjęciu i podpowiedzi? Sprawdź się! Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego. Stolica województwa zachodniopomorskiego Koszalin Szczecin Dąbie Szczecin Główny Następne pytanie

Przesyłki konduktorskie w PKP IC

Przesyłki konduktorskie to usługa, która przez lata stanowiła szybki i wygodny sposób nadawania niewielkich paczek za pośrednictwem pociągów pasażerskich. Klient mógł dostarczyć przesyłkę bezpośrednio do konduktora na stacji początkowej, a odbiorca odebrać ją już na kolejnej lub dalszej stacji, często w czasie krótszym niż oferowały firmy kurierskie.

Z usługi korzystali zarówno mieszkańcy mniejszych miejscowości, jak i osoby potrzebujące błyskawicznego transportu dokumentów, leków czy drobnych przedmiotów. Teraz, wskutek decyzji o wprowadzeniu stopnia alarmowego CHARLIE, usługa ta została czasowo wstrzymana, lecz z pewnością PKP IC za jakiś czas jesli będzie taka możliwość, ponownie powróci.