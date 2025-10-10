Wielka podwyżka w PKP IC. Pasażerowie zapłacą nawet 30 zł więcej

PKP Intercity podniosło ceny usługi, o której istnieniu wie niewielu pasażerów, co zaskoczy regularnych użytkowników.

Od 1 września wzrosły opłaty za przesyłki konduktorskie, co oznacza wyższe koszty dla nadawców.

Ceny paczek standardowych i ponadgabarytowych wzrosły odpowiednio o 20 i 30 zł.

Jakie są nowe stawki i co jeszcze warto wiedzieć o przesyłkach konduktorskich? Sprawdź szczegóły!

Podwyżka w PKP IC. Przesyłki konduktorskie są droższe

Choć większość osób myśli, że pociągi PKP IC to tylko podróże pasażerów, to okazuje się, że przewoźnik oferuje również przewóz paczek. Usługa przesyłki konduktorskiej polega na tym, że paczkę dostarczaną przez nadawcę na stacji natychmiast przekazuje się kierownikowi pociągu, a on przewozi ją do stacji docelowej i wydaje odbiorcy bez konieczności, by nadawca posiadał bilet na przejazd. To bardzo wygodna opcja, z której każdego dnia korzysta mnóstwo osób. Niestety we wrześniu nastąpiła podwyżka, więc ci, którzy regularnie wysyłają paczki konduktorskie, muszą przyszykować większe sumy.

Ile kosztuje przesyłka konduktorska?

Do tej pory koszt takiej usługi wynosił 30 zł dla paczki standardowej (do 10 kg, w wymiarach maks. 20 × 40 × 50 cm) oraz 50 zł dla przesyłki ponadgabarytowej. Od 1 września 2025 r. wprowadzono nowy cennik:

50 zł za paczkę standardową,

80 zł za paczkę ponadgabarytową.

Zmiana dotyczy wszystkich tras, opłata nie zależy już od długości przewozu.

Przesyłki konduktorskie. Co można przewieźć?

Przesyłki konduktorskie mają jednak pewne ograniczenia, których - co ważne - nie napotkamy w innych firmach kurierskich w Polsce. W paczce tego typu nie można bowiem przewoźić m.in.:

pieniędzy i środków płatniczych,

dokumentów tożsamości,

przedmiotów o deklarowanej wartości powyżej 2 000 zł (np. laptopy i drogi sprzęt elektroniczny),

rzeczy niebezpiecznych, zwierząt, broni i amunicji.