Moda na imiona w Polsce: od klasyki po zaskakujące nowości

Imiona to coś znacznie więcej niż tylko słowa zapisane w dokumentach – to esencja naszej tożsamości, kultury i historii. W Polsce tradycja nadawania imion jest głęboko zakorzeniona, odzwierciedlając zarówno społeczne przemiany, jak i zmieniające się mody kolejnych pokoleń.

Obok klasycznych imion, takich jak Jan, Anna czy Maria, coraz częściej pojawiają się te rzadkie, inspirowane literaturą, naturą czy językami obcymi. Rodzice coraz chętniej szukają imion niepowtarzalnych, które wyróżnią ich dziecko i nadadzą mu indywidualny charakter. Czasem jednak granica między oryginalnością a przesadą bywa cienka i właśnie wtedy do akcji wkracza Rada Języka Polskiego, opiniując, czy dane imię w ogóle powinno trafić do polskich metryk.

To imię brzmi wyjątkowo. RJP ma jednak wątpliwości

Imię Melody zdobywa coraz większą popularność wśród polskich rodziców, którzy szukają dla swoich dzieci czegoś nietuzinkowego i nowoczesnego. Kojarzy się z harmonią, sztuką i wrażliwością, nic więc dziwnego, że od kilku lat pojawia się w polskich metrykach. Rada Języka Polskiego nie podziela jednak tego entuzjazmu. Eksperci ostrzegają, że choć imię Melody ma piękne znaczenie i melodyjne brzmienie, nie wpisuje się w polski system językowy.

Wnioskowane imię "Melody" z językowego punktu widzenia jest nie do zaakceptowania jako imię żeńskie. Forma ta nie spełnia wymogu odróżniania płci, jako że w języku polskim imiona żeńskie najczęściej mają końcówkę „-a", z kolei występująca w niej końcówka „-y" jest raczej typowa dla imion męskich (typu "Anastazy", "Ambroży"). Przypisanie takiego imienia mogłoby narazić osobę je noszącą na nieporozumienia i kłopoty z identyfikacją płci. Dodatkowo warto wskazać, że imię w tej formie byłoby homonimiczne w stosunku do angielskiego wyrazu "melody" "melodia", co dodatkowo mogłoby stać się przyczyną niedogodności językowo-komunikacyjnych - wyjaśniał Mariusz Rutkowski, członek Rady Języka Polskiego.

AI wybrała najpiękniejsze imiona w Polsce. Klasyka wraca do łask

Imię Melody – pochodzenie i znaczenie

Melody jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka greckiego i pochodzi od słowa "melōidía", które oznacza "pieśń" lub "melodia". W języku angielskim zaczęło być używane w XIX wieku, a z czasem zdobyło popularność w krajach anglosaskich. W Polsce imię Melody pojawia się rzadko – zazwyczaj wybierają je rodzice inspirowani kulturą zachodnią lub językiem angielskim, którzy pragną nadać swojemu dziecku imię wyjątkowe, brzmiące lekko i międzynarodowo.