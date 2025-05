Strażnicy miejscy mają nową koleżankę. Lotkę stworzyła 7-letnia Ola

Pomysł na to, aby strażnikom miejskim ze Świdnika w czasie festynów miejskich, spotkań z dziećmi w szkołach i przedszkolach towarzyszyła także maskotka, powstał niecały rok temu. Postanowiono oddać sprawę w ręce dzieci. Do konkursu na projekt maskotki i jej imię zostały zaproszone dzieci z najstarszych grup przedszkoli publicznych Świdnika.

W efekcie do strażników trafiły prace przedszkolaków, które okazały się najciekawsze podczas przedszkolnych eliminacji. Komisja konkursowa wybierała spośród 31 propozycji. Świdnik, niegdyś położona wśród lasów miejscowość letniskowa (do dzisiaj można podziwiać piękną willową zabudowę) znana jest przede wszystkim z produkcji śmigłowców i tego, że okoliczne łąki stanowią miejsce do życia dla susłów. To widać na rysunkach. Jest śmigłowiec Strażuś, jest kotka Lotka, jest Tupcio i Susełek...

- Każda z nadesłanych na konkurs prac była piękna i kolorowa. Gdybyśmy tylko mogli, mielibyśmy 31 maskotek – mówi strażniczka Marta Gardziała. Ale wygrać mogła tylko jedna. Zwyciężczynią została Lotka! Ola Borowiec, z Przedszkola nr 7 w Świdniku przez dłuższą chwilę nie wierzyła, że to właśnie jej Lotka zwyciężyła.

- Naprawdę? - powtarzała cicho dziewczynka. Nie dowierzała nawet wtedy, kiedy w jej rękach znalazła się nagroda i zewsząd słyszała słowa uznania.

- Przyznaję, że wszystkie prace są bardzo ładne, a komisja z pewnością nie miała łatwego zadania. Gratuluję Oli, projekt na pewno będzie się wszystkim kojarzył ze Strażą Miejską oraz z wykonywaną przez strażników pracą - gratulował jej burmistrz Świdnika Marcin Dmowski, który był na uroczystości w Miejskim Ośrodku Kultury.

Lotka pracuje już ze strażnikami. Piękny kostium powstał dużo szybciej niż myślano, nie na Dzień Dziecka, tylko na początku maja - przywdziewa go jedna z pań strażniczek. Dbałość o szczegóły jest wielka i Lotka robi imponujące wrażenie. Dzieci oszalały z radości, kiedy ją spotkały.

Tu uśmiechy, okrzyki radości i tulenie Lotki, któremu nie było końca! Już wiemy, że to być świetny pomysł - puentuje Janusz Wójtowicz, komendant Straży Miejskiej w Świdniku.