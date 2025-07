Jedno z najstarszych polskich uzdrowisk straci status? Trwa walka o przetrwanie

[...] poszukujemy borowiny, chcemy przeprowadzić badania. Jeśli uda nam się udowodnić jej lecznicze właściwości, będziemy chcieli rozszerzać profil leczniczy po to, żeby tę naszą pozycję na mapie polskich uzdrowisk jeszcze wzmacniać. Te pokłady mamy. Trudnością jest dla nas to, że one się znajdują na terenach niebędących własnością samej gminy. I tutaj mamy pewne problemy z dotarciem do wszystkich właścicieli - mówił burmistrz Nałęczowa Wiesław Pardyka w rozmowie z radio.lublin.pl.