Tomasz chciał być prawdziwym bandytą. Napadł na bezbronną seniorkę

Tomasz W. nie legitymuje się wprawdzie sylwetką kulturysty i siłą tura, wierzy jednak, że nikczemną posturę uda mu się nadrobić ambicją. Już raz siedział w więzieniu, gdzie trafił za napad na staruszkę. Wyszedł na wolność kilka miesięcy temu. Uznał, że tym razem mu się uda. Napadł na mieszkankę wieżowca przy ul. Pana Balcera w Lublinie.

- Z zebranych informacji wynika, iż 84-latka po powrocie do domu, nie zamknęła drzwi na zamek. Wykorzystał to sprawca, który wszedł do mieszkania. W korytarzu zauważyła go seniorka - opowiada nadkom. Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie. Kobieta próbowała odzyskać torebkę, którą trzymał już w ręku mężczyzna.

Napastnik w trakcie szarpaniny przewrócił ją na podłogę, a następnie uciekł ze skradzionymi łupami. W torebce znajdowały się dokumenty, pieniądze oraz telefon komórkowy - wylicza funkcjonariusz w rozmowie z naszym dziennikarzem.

Mężczyzna został zatrzymany. Okazało się, że jest poszukiwany za kradzieże do odbycia blisko roku więzienia. Trafił do aresztu, grozi mu ponad 20 lat więzienia. A policjanci sprawdzają, czy na jego koncie nie ma więcej podobnych przestępstw.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Testy do policji Multi Select 2023. Sprawdź, czy możesz zostać policjantem - cz. III Pytanie 1 z 10 Chętnie czytam czasopisma techniczne Tak Nie Nie wiem Następne pytanie