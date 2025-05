Spis treści

Spowiedź to jeden z najważniejszych sakramentów w kościele katolickim - moment refleksji, szczerości i duchowego oczyszczenia. Dla wielu wiernych to także okazja do głębszego spotkania z Bogiem i samym sobą. Co ciekawe, choć zasady spowiedzi są jednakowe dla wszystkich, doświadczenia kapłanów pokazują, że sposób jej przeżywania może się znacznie różnić w zależności od osoby, a dokładnie w zależności od płci.

Jak wygląda spowiedź kobiet? Ksiądz zdradza

Jak podaje portal kobieta.wp.pl w ostatnim czasie Sławomir Kostrzewa postanowił uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, jak wygląda spotkanie przy konfesjonale z kobietą. Okazuje się, że jest całkowicie inne niż w przypadku spowiedzi mężczyzny! Duchowny podkreśla, że kobiety rzadziej ograniczają się do prostego wyliczenia przewinień, lecz często traktują spowiedź jako przestrzeń do podzielenia się swoimi emocjami i wewnętrznymi przeżyciami.

Ma potrzebę, by więcej powiedzieć o tym, co czuje, co dzieje się w jej sercu, chce podzielić się swoimi emocjami. Chętniej opowiada o tym, co dzieje się w jej życiu. W konfesjonale szuka empatii, chce być dobrze zrozumiana i w końcu – chce być wysłuchana - mówił duchowny, czytamy na portalu kobieta.wp.pl.

Ksiądz zdradził także, iż według niego kobiety są o wiele bardziej krytyczne dla siebie i rozmyślają, jak zostaną odebrane przez spowiednika. Mężczyźni natomiast przychodzą na spowiedź i raczej szybko oraz konkretnie "wyrzucają" z siebie wszelkie grzechy.

Mężczyzna przeważnie spowiada się według jakiegoś schematu, np. kolejności przykazań w Dekalogu. Kobieta raczej zacznie od wymieniania grzechów, które "najbardziej bolą". I właśnie je może uznać za ciężkie, choć niekoniecznie takie są - mówił duchowny, czytamy na portalu kobieta.wp.pl. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Grzechy zastrzeżone dla władzy biskupiej i Stolicy Apostolskiej

Jak powinna spowiadać się kobieta? Duchowny radzi

Ksiądz Sławomir Kostrzewa nie tylko analizuje różnice, ale również udziela praktycznych rad. Zwraca uwagę, że choć emocje są istotne, w konfesjonale najważniejsze są fakty. Zaleca, by kobiety podczas spowiedzi skupiły się przede wszystkim na konkretnych grzechach, a nie na ich okolicznościach czy emocjonalnych uzasadnieniach.

Bez wątpienia jednak spowiedź niezależnie od płci pozostaje przede wszystkim sakramentem miłosierdzia. Różne podejścia do niego mogą jedynie ubogacać doświadczenie kościoła, pokazując, jak wiele dróg prowadzi do pojednania z Bogiem.