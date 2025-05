Długi weekend czerwcowy 2025. Kiedy wziąć urlop, by zyskać cztery dni wolnego?

To piekielny pożeracz prądu w twoim domu. Podbija rachunki kilkukrotnie!

Czerwcówka 2025. Weź urlop tego dnia i zyskaj długi weekend

W kalendarzu każdego pracującego Polaka są pewne daty, na które czeka się z utęsknieniem - jedną z nich jest oczywiście majówka, ale nie tylko ona daje szansę na dłuższy odpoczynek bez konieczności brania wielu dni urlopu. Coraz większą popularnością cieszy się również czerwcówka. W 2025 roku ten termin zapowiada się wyjątkowo korzystnie, tym samym to idealna okazja, by zaplanować krótki wypad, złapać oddech i naładować baterie przed wakacjami.

Kiedy będzie długi weekend czerwcowy w 2025 roku?

Czerwcówka 2025 to doskonała okazja, by odpocząć od pracy i zorganizować miniwakacje w środku roku. Długi weekend związany z Bożym Ciałem zapowiada się bardzo atrakcyjnie – wystarczy jeden dzień urlopu, by cieszyć się aż czterema dniami wolnego.

W 2025 roku Boże Ciało przypada na czwartek, 19 czerwca - to święto kościelne i dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że jeśli zdecydujemy się wziąć wolne w piątek 20 czerwca, zyskamy czterodniowy długi weekend od czwartku do niedzieli (19–22 czerwca 2025).

Top 10 miast na czerwcówkę

Wolne w czerwcu 2025. Tutaj warto zaplanować urlop

Wolne w czerwcu 2025 roku może stać się świetnym momentem na regenerację przed wakacjami. Dla wielu osób to również ostatnia szansa na spokojny wypoczynek przed sezonem urlopowym, który w lipcu i sierpniu bywa tłoczny i droższy. Co więcej, czerwiec często oferuje już piękną pogodę - długie, ciepłe dni sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu, wycieczkom rowerowym, górskim wędrówkom czy relaksowi nad wodą. Gdzie jednak warto się udać? Oto kilka inspirujących pomysłów:

Górskie wędrówki w Beskidach lub Bieszczadach

Krótki urlop nad Bałtykiem

Spływ kajakowy na Mazurach lub Podlasiu

Zwiedzanie polskich zamków i pałaców

Relaks w uzdrowisku

Rowerowy weekend na Roztoczu lub w okolicach Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

