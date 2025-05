Po jedenastu latach wpadł na Dziesiątej! "Łowcy głów" dopięli swego

Policja szukała go 11 lat. Ukrywał się w Anglii i Holandii

- Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie w ostatnim czasie skupili uwagę na 32-latku, który poszukiwany był za szereg przestępstw narkotykowych - informuje nadkom. Anna Kamola z lubelskiej policji.

11 lat temu sąd wydał za poszukiwanym łącznie 3 listy gończe. Do odsiadki ma zasądzone prawie 2 lata kary pozbawienia wolności. Od tamtego czasu mężczyzna był „nieuchwytny”. Okazało się, że nie chcąc oddać się w ręce wymiaru sprawiedliwości, wyjechał za granicę. Ukrywał się m.in. w Anglii i Holandii.

Być może 32-latek stęsknił się za Polską i rodzinnym Lublinem, do którego wrócił. Poszukiwany czuł, że policjanci mogą mieć go na oku, więc często zmieniał swoje kryjówki. Niestety dla niego, we wtorek (27 maja), funkcjonariusze wytropili go w dzielnicy Dziesiąta. 32-latek wpadł w ręce policji podczas jazdy samochodem. Policyjna akcja mocno go zaskoczyła, na ucieczkę nie było już szans.

32-latek najpierw trafił do policyjnej jednostki, a stamtąd do zakładu karnego. Spędzi tam 2 lata.

Zatrzymanie tego poszukiwanego, to już kolejny dowód na to, że przestępcy nie są w stanie uniknąć kary niezależnie, gdzie i jak długo próbują się ukryć. Dzięki zaangażowaniu i wieloletniemu doświadczeniu nasi „łowcy głów” namierzają i zatrzymują nawet najtrudniejszych poszukiwanych.

- informuje nadkom. Anna Kamola.

Ważny apel policji

Policja przypomina, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać anonimowo bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

Źródło: KWP Lublin