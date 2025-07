QUIZ. Wakacje nad polskim morzem. Poniżej 11/15 nie waż się pokazać z parawanem na plaży

Czy czujesz się ekspertem od polskiego wybrzeża? Odliczasz dni do momentu, aż na plaży znów usłyszysz charakterystyczne zawołania sprzedawców, takie jak "jagodzianki dwu smakowe, jagodowo-jagodowe" albo "i prezydent w Belwederze kukurydzę od nas bierze"? Uważasz, że turyści wybierający inne kierunki wakacyjne popełniają błąd? Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi "tak", to ten quiz jest idealny dla Ciebie! Aby zasłużyć na miano prawdziwego plażowicza z parawanem, musisz zdobyć co najmniej 11 punktów.

