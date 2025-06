Horoskop tygodniowy: Twój znak zodiaku zdradzi Ci, co Cię czeka! Rozkwit miłości, ale coś popsuje plany! Horoskop tygodniowy na początek czerwca

Spis treści

Horoskop 1-7 czerwca: Baran

21.03-20.04

WSPANIAŁY CZAS

Będziesz miał poczucie dobrze wykonanej pracy i satysfakcji. Coś, nad czym, pracowałeś od dłuższego czasu, zostanie sfinalizowane lub wejdzie nareszcie w bardzo przez ciebie oczekiwany, nowy etap. Doczekasz się wszystkiego, czego pragnąłeś.

RADA: Powinieneś zastanowić się kilka razy nad kolejnym nieprzewidzianym wydatkiem. Pozwoliłeś sobie niedawno na życie ponad stan.

Horoskop 1-7 czerwca: Byk

21.04-21.05

ROZKWIT MIŁOŚCI

Kłopoty, z jakimi zmagaliście się w minionym tygodniu wraz z partnerem, zdecydowanie umocnią wasz związek. Wydawało ci się, że to być może nawet koniec tej miłości, a tymczasem odrodziła się ona niczym Feniks z popiołów.

RADA: Nie odłożysz więcej pieniędzy na planowane wydatki, jeśli nie pomyślisz o jakimś dodatkowym zajęciu poza swoją stałą pracą.

Horoskop 1-7 czerwca: Bliźnięta

22.05-21.06

MIŁOŚĆ I PIENIĄDZE

Poczujesz się niczym prawdziwy Romeo i będziesz chciał zrobić wrażenie na swoim partnerze. A on jak zwykle będzie zachwycony, bo ty najlepiej wiesz, w jaki sposób korzystać ze swojego uroku osobistego. Nie będziesz nawet musiał się wysilać.

RADA: Powinieneś uważać na swoje wydatki. Możliwe, że w twoim otoczeniu pojawią się osoby namawiające cię na pożyczki. Lepiej nie gódź się na to.

Horoskop 1-7 czerwca: Rak

22.06-22.07

ODŁOŻYSZ SWOJE PLANY

Na początku tego tygodnia nagle coś popsuje ci dziś plany. I nic nie będziesz mógł na to poradzić, pozostaje ci tylko odłożyć przyjemności na później. Na szczęście potem odbijesz sobie te niepowodzenia z nawiązką. Pozostaje więc cierpliwość.

RADA: Masz szansę na pomnożenie majątku. Posłuchaj rady Strzelca, on ma najlepszy w twoim otoczeniu zmysł do interesów.

Horoskop 1-7 czerwca: Lew

23.07-22.08

NIE ZMARNUJ SZANSY

Nadeszła pora na konkretne działania. Nie możesz jednak zabierać się do tego bez uprzedniego zastanowienia i przygotowania. Musisz spojrzeć na sytuację z perspektywy innych osób, by osiągnąć sukces i zrealizować swoje plany.

RADA: Zbyt często pogrążasz się ostatnio w czarnych myślach i marazmie. Czy naprawdę nie widzisz, ze wszystko zmierza w dobrym kierunku?

Horoskop 1-7 czerwca: Panna

23.08-22.09

MIERZ ZAMIARY NA SIŁY

Ostatnio chyba trochę się zagalopowałeś. Musisz spojrzeć na sytuację bardziej realistycznie. Przyjrzyj się też uważnie swojemu otoczeniu. Nie wszyscy życzą ci dobrze. Możesz za to bezgranicznie zaufać Bliźniętom i Baranowi.

RADA: Robisz wielkie plany, ale ktoś chce ci je pokrzyżować. Tylko prędzej czy później to wszystko wyjdzie na jaw. Zachowaj umiar.

Horoskop 1-7 czerwca: Waga

23.09-23.10

CHWILE SZCZĘŚCIA

Uczucie, które teraz całkowicie wypełnia twoje serce, z pewnością jeszcze nie wygaśnie. Będzie to dla ciebie czas, który potem pojawi się we wszystkich dobrych wspomnieniach. A ty mimo przeszkód losu potrafisz cieszyć się bieżącą chwilą.

RADA: Zamartwiasz się niepotrzebnie jakimiś szczegółami swojej sytuacji, podczas gdy tak naprawdę nie niepokoją one nikogo poza tobą samym.

Horoskop 1-7 czerwca: Skorpion

24.10-22.11

WIELKIE SUKCESY

Na początku miałeś obawy co do przyszłości, ale teraz już sam widzisz, że znakomicie ze wszystkim sobie radzisz i potrafisz wpływać na swoje otoczenia w taki sposób, by inni tańczyli dokładnie tak, ja ty im zagrasz.

RADA: Ktoś z rodziny będzie potrzebował twojej pomocy. Masz pewną wiedzę, której ta osoba nie posiada i się przydasz.

Horoskop 1-7 czerwca: Strzelec

23.11-21.12

POMYŚLNA PRZYSZŁOŚĆ

Nareszcie odetchniesz z ulgą. Po niedawnych kłopotach nie będzie już śladu i wcale nie musisz patrzeć z niepokojem w przyszłość, bo rysuje się pomyślnie. Teraz zastanów się nad drobnymi zmianami, które wprowadzą więcej radości do twojego życia.

RADA: Nie poddawaj się jesiennej depresji. Przypomnij sobie dawne zainteresowania, wyjdź na spacer, zadzwoń do dawno niewidzianych przyjaciół.

Horoskop 1-7 czerwca: Koziorożec

22.12-20.01

ZMIANA NASTROJU

Ostatnio czasami brakuje ci motywacji, by zakończyć to, co zacząłeś. Na szczęście w końcu odnajdziesz w sobie bardzo dużo siły, a to za sprawą dobrej rady i słów otuchy otrzymanych od kogoś z rodziny. Przy okazji zmienisz zdanie o tej osobie.

RADA: Nic się nie martw, wszystko dobrze się ułoży. Ktoś pójdzie ci na rękę i wbrew twoim obawom nie zamierza ci wcale szkodzić.

Horoskop 1-7 czerwca: Wodnik

21.01-20.02

SZANSA NA MIŁOŚĆ

W twoim sercu pojawiały się ostatnio wahania! Ale to były niepotrzebne obawy. Nic nie popsuje teraz twojego dobrego nastroju. W dodatku partner ma dla ciebie pewną bardzo miłą niespodziankę. To wytłumaczy jego ostatnie dziwne zachowania.

RADA: Powinieneś raz na zawsze rozprawić się z problemem, który nęka cię od tak dawna. Dobrze wiesz, jakie jest jego rozwiązanie.

Horoskop 1-7 czerwca: Ryby

21.02-20.03

JESZCZE NIE TERAZ

Nie działaj w tym tygodniu pochopnie! Będzie ci się na początku wydawało, że sprawy się mocno skomplikowały i wtedy pojawi się tendencja do szybkich i nierozważnych decyzji. Okaże się jednak, że mocno przesadzałeś w swojej ocenie tej sytuacji.

RADA: Nie decyduj się jeszcze na tę poważną rozmowę, bo to nie jest dobry czas. Ta osoba ma teraz inne sprawy na głowie.

