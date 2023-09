Odwiedził grób swojej mamy i o mało nie umarł. "Ciche wołanie o pomoc"

Ta historia pokazuje, że zawsze trzeba być czujnym, nawet wtedy, kiedy odwiedzamy na cmentarzu grób zmarłej osoby. Do tej dramatycznej historii doszło 8 kwietnia na cmentarzu przy ul. Białej w Lublinie. Spacerująca alejką kobieta usłyszała nagle ciche wołanie o pomoc. Po chwili zobaczyła otwarty grób, a w nim leżącego i zakrwawionego mężczyznę. 60-latek leżał na głębokości 5 metrów. Na miejscu szybko pojawiła się straż pożarna, pogotowie i policja. Po trwającej około 40 minut akcji ratunkowej udało się wyciągnąć poszkodowanego z grobu. 60-latek został zabrany do szpitala. Jak doszło do tego nieszczęśliwego wypadku? - Starszy mężczyzna oparł się o betonową płytę grobowca swojej matki. Ale w pewnym momencie płyta pękła i mężczyzna wpadł razem z nią do grobu - powiedział "Faktowi" Andrzej Szacoń, rzecznik prasowy straży pożarnej w Lublinie.

