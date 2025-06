QUIZ. Sobotnia ortografia. Test tylko dla językowych ninja! "Rzeżucha", "Gżegżółka" i inne

Wąwóz Korzeniowy Dół w Kazimierzu Dolnym zamknięty do odwołania. 10 osób trafiło do szpitala po wypadku

Język polski, choć piękny, słynie z wysokiego stopnia trudności. Codzienne posługiwanie się nim nie zwalnia nas jednak od zaskoczeń, jakie funduje nam jego zawiłość. Ortografia, interpunkcja i zasady pisowni potrafią stanowić wyzwanie nawet dla biegłych użytkowników. Jeden drobny błąd, jak zamiana "ó" na "u" lub "rz" na "ż", wystarczy, by tekst został uznany za niepoprawny przez nauczyciela lub - co gorsza - przez czujnych internautów. Pamiętajmy, że język to nasza wizytówka, szczególnie w erze komunikacji cyfrowej, gdzie pisemne formy kontaktu dominują.

Właśnie dlatego przygotowaliśmy quiz, który zweryfikuje twoją bezbłędność w pisaniu, lecz nie spodziewaj się łatwej przeprawy! To prawdziwy test dla językowych ninja, którzy nie boją się skomplikowanych reguł i ortograficznych pułapek. Jesteś gotowy? Sprawdź swoją wiedzę i udowodnij, że "h", "ch", "ó" i "u" nie stanowią dla ciebie żadnego problemu!