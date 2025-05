QUIZ. Prawda czy fałsz? PRL bez cenzury. Ile pamiętasz z życia w absurdzie?

Ten numer telefonu to koszmar Polaków. Uważaj, możesz stracić oszczędności

To imię ma korzenie w starożytnej Grecji. Nosi je nawet córka Mentzena. Co oznacza?

PRL to epoka, która już dawno minęła, lecz nawet po tylu latach wciąż budzi emocje. Jedni wspominają ją z nostalgią, a inni z niedowierzaniem. Życie w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nie było bowiem łatwe - zdobycie papieru toaletowego było wyzwaniem, a jeansy z Pewexu symbolem prestiżu. Jak więc można się domyślać, egzystencja w takiej Polsce była pełna absurdu, paradoksów i ciągłego kombinowania. Mimo to, niemalże dla każdego Polaka PRL to kawał historii, który potrafi zafascynować. Jeśli jesteś miłośnikiem tej epoki sprawdź się w naszym dzisiejszym quizie - czy odróżnisz fakty od mitów? Powodzenia!