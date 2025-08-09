Ortografia polska to nie tylko zbiór zasad, ale prawdziwe wyzwanie dla każdego, kto chce posługiwać się językiem poprawnie i z gracją. Choć dla niektórych to chleb powszedni, inni wciąż zmagają się z pułapkami "ó" i "u". Właśnie dlatego zapraszamy cię na sobotnią ortografię, czyli quiz, który sprawdzi, jak dobrze znasz trudniejsze zasady pisowni. Czekają na ciebie zarówno popularne, jak i rzadziej spotykane słowa, które potrafią zaskoczyć nawet tych, którzy uważają się za ekspertów! Czy uda ci się przejść przez wszystkie pytania bezbłędnie? Sprawdź się już dziś językowy wojowniku! Powodzenia.

QUIZ. Sobotnia ortografia. Sprawdź, jak dużo wiesz, językowy wojowniku! Pytanie 1 z 10 Który zapis jest poprawny? Lura Lóra Następne pytanie