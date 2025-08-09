QUIZ. Sobotnia ortografia. Sprawdź, jak dużo wiesz, językowy wojowniku!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-08-09 5:30

Ortografia potrafi być zdradliwa, a jej zasady nie zawsze tak proste, jak się wydają. Przekonaj się, czy jesteś w stanie wyłapać każdy błąd i udowodnij, że jesteś mistrzem polskiej pisowni! Wyzwanie czeka, a w grze nie ma miejsca na błędy. Gotów na sobotnią bitwę z literkami? Czas na test, który sprawdzi, jak dobrze opanowałeś tajniki "ó" i "u"!

Autor: Freepic.com
Ortografia polska to nie tylko zbiór zasad, ale prawdziwe wyzwanie dla każdego, kto chce posługiwać się językiem poprawnie i z gracją. Choć dla niektórych to chleb powszedni, inni wciąż zmagają się z pułapkami "ó" i "u". Właśnie dlatego zapraszamy cię na sobotnią ortografię, czyli quiz, który sprawdzi, jak dobrze znasz trudniejsze zasady pisowni. Czekają na ciebie zarówno popularne, jak i rzadziej spotykane słowa, które potrafią zaskoczyć nawet tych, którzy uważają się za ekspertów! Czy uda ci się przejść przez wszystkie pytania bezbłędnie? Sprawdź się już dziś językowy wojowniku! Powodzenia.

Który zapis jest poprawny?

