Posiadanie tu sąsiada to ewenement. To najmniejsza wieś w Polsce

Wyjątkowa wieś w woj. lubelskim

Na mapie Polski są miejsca, które wyglądają jakby czas się w nich zatrzymał. Dąbrowa w gminie Mircze (powiat hrubieszowski, woj. lubelskie) jest właśnie takim punktem. Leży w spokojnej, rolniczej części Lubelszczyzny, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Zamościa i ok. 22 km od Hrubieszowa. Dlaczego jednak jest uznawana za wyjątkową? Okazuje się, że to jedna z najmniejszych wsi w Polsce. Zgodnie z danymi z 2021 roku mieszkało tam zaledwie 6 osób, natomiast portal Top.pl w 2024 roku informował, iż w miejscowości żyły tylko dwie osoby - były sołtys Marian Kołtunicki oraz jego żona Zofia.

Najmniejsza wieś w Polsce

Historia Dąbrowy w ostatnich dekadach to w dużej mierze historia jednej rodziny. Marian Kołtunicki pełnił przez lata funkcję sołtysa, choć - jak sam żartował w wywiadach - rządził sobą i żoną, bo innych mieszkańców już prawie nie było. Z Kołtunickimi mieszkały kiedyś jeszcze dwie córki, ale – jak w wielu polskich wsiach – wyjechały do większych miast, szukając pracy i innego życia. Dziś rodzice zostali sami, wierni miejscu, które znają od zawsze.

Choć trudno uwierzyć, to jeszcze w XX wieku Dąbrowa była zwyczajną, rolniczą osadą. Z lokalnych i historycznych opisów wynika, że w pierwszej połowie XX wieku istniała tu kolonia z dziesiątkami domów. Jak podaje portal mircze.pl, według spisu z 1921 roku Dąbrowa jako kolonia liczyła 34 domy i 210 mieszkańców w tym 155 Ukraińców. Z czasem niestety tętniąca wieś zaczęła się wyludniać do tego stopnia, że zostały w niej tylko dwie osoby. Mimo to, Dąbrowa nie zniknęła z map - wieś ma swoją nazwę, historię, granice i pamięć o dawnym życiu.