Ceny truskawek. Plantator rozwiewa wątpliwości. "Wysyp potrwa jeszcze tydzień"

Wprawdzie chłodny maj i pojawiające się w nocy przymrozki dały się plantatorom we znaki, sezon na truskawki się opóźnił, a wiele upraw zostało zniszczone przez ujemne temperatury, to właśnie teraz jest ten czas, kiedy są najpyszniejsze. - Chłodne noce i gorące dni sprzyjają temu, aby w owocach było dużo cukru i truskawki były przepyszne - zapewnia Mateusz Maruszewski (32 l.), szef gospodarstwa "Farma Mój Owoc" ze wsi Nowomichowska pod Puławami. Mimo młodego wieku Maruszewski o truskawkach wie wszystko, rodzinną plantację przejął kilkanaście lat temu od rodziców i jak zapewnia, robi to, co kocha. Od kilku dni trwa wysyp, truskawki kosztują nawet 14 zł za kilogram, ale zdaniem plantatora, tańsze już nie będą. Powodem są właśnie majowe przymrozki, przez które owoców będzie mniej. - Wysyp potrwa jeszcze tydzień, może 10 dni. A potem ceny mogą rosnąć....

Truskawkowy wysyp trwa. Zbieracze mogą zarobić 300 zł dziennie

Na mnogości truskawek skorzystać mogą też ci, którzy chcieliby zarobić niebagatelne sumy. Chodzi o to, że przy takiej aurze, jaką mamy teraz, owoce wielu odmian dojrzewają w tym samym czasie i na plantacjach brakuje rąk do pracy. Wiadomo - truskawka nie poczeka, musi być zdjęta z krzaczka w odpowiednim czasie, gdyż w innym wypadku straci na smaku, zapachu i cenie oczywiście. Z truskawki deserowej stanie się truskawką przemysłową, a plantator wyjdzie na niej jak Zabłocki na mydle. Dlatego zbieracze mogą nieźle zarobić.

- Średnia dniówka to 300 zł - mówi Maruszewski. Za łubiankę dostaje się średnio 3 złote, przy czym sprawnym zrywaczom jej zapełnienie zajmuje nie więcej niż 5 minut. A do tego tradycją już jest na polskich plantacjach, że czeka nań jedzenie i spanie w dobrych warunkach. - Zarobki są wyższe niż na zagranicznych plantacjach - dodaje.

A zatem: na truskawki!

