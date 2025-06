Wąwóz Korzeniowy Dół w Kazimierzu Dolnym zamknięty do odwołania. 10 osób trafiło do szpitala po wypadku

To najbardziej bajkowa wieś w Polsce. Zobacz, co kryje Majdan Ostrowski

To trzeba zobaczyć

Do tragedii doszło 28 maja 2016 roku między miejscowościami Budki Skaryszewskie a Modrzejowice w powiecie radomskim. Starli się tam pseudokibice dwóch drużyn – z Lublina i Stalowej Woli. W wyniku brutalnej bójki ciężko ranny został 33-letni mężczyzna ze Stalowej Woli. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, zmarł w szpitalu. Policja działała błyskawicznie – jeszcze tego samego dnia zatrzymano 38 osób. W toku śledztwa zarzuty usłyszało 15 podejrzanych. Jednak jeden z uczestników bójki, wówczas 19-letni, zapadł się pod ziemię.

Zatrzymany po dziewięciu latach

Jak informuje mł. asp. Beata Kieliszek z lubelskiej policji, mężczyzna przez lata przebywał poza granicami Polski. Namierzyli go funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. - Niedawno odbyła się jego ekstradycja do Polski. Konwój został zorganizowany przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Mężczyzna został osadzony w Areszcie Śledczym w Warszawie. 28- latek ma do odbycia karę w wymiarze 4 lat i 6 miesięcy więzienia - przekazała młodszy aspirant Beata Kieliszek.

Zatrzymany 28-latek to już ostatni z poszukiwanych pseudokibiców do tej sprawy, w której oskarżonych jest 15 osób. Zobacz też: Młody mężczyzna zginął w starciu kiboli. Nie uwierzysz, gdzie ukrył się podejrzany

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie prowadzą poszukiwania osób ukrywających się za najcięższe przestępstwa, m.in. zabójstwa, ciężkie rozboje, kierowanie i członkostwo w zorganizowanych grupach przestępczych, przestępstwa seksualne wobec małoletnich czy też gwałty lub oszustwa. Zajmują się również namierzaniem osób poszukiwanych przez funkcjonariuszy z innych krajów. Dzięki wymianie informacji i współdziałaniu służb, przestępcy wpadają w ręce policjantów nawet po wielu latach ukrywania się przed organami ścigania.

Zobacz też: Po jedenastu latach wpadł na Dziesiątej! "Łowcy głów" dopięli swego

- Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676 - informuje młodszy aspirant Beata Kieliszek.