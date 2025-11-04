Pożegnaj poranne bóle i bezsenne noce. Kluczem do ulgi jest dobrze dobrany materac

Zbliża się Black Friday, a to oznacza wyjątkową okazję, by zadbać o zdrowy i komfortowy sen w niższej cenie. W salonie Dr Materac w Lublinie czekają specjalne rabaty i promocje na wybrane materace, łóżka i akcesoria do spania.

i Autor: Dr Materac/ Materiały prasowe

Black Weeks w Dr Materac – czas na sen pełen rabatów!

Gdy w całym mieście zaczyna się zakupowe szaleństwo, a słowo „promocja” słychać z każdego rogu – w salonie Dr Materac w Lublinie przy ul. Rusałka 13 panuje zupełnie inna atmosfera. Zamiast pośpiechu czuć tu spokój, zapach świeżej kawy i uśmiech ludzi, którzy naprawdę wiedzą, jak ważny jest sen.

Tu nikt nie zapyta Cię najpierw o rozmiar łóżka, tylko o to, jak się czujesz, gdy rano wstajesz. Bo Aneta i Michał – małżeństwo, które prowadzi to miejsce – wiedzą, że sen to nie towar. To początek wszystkiego, co dobre.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Edukacja i zdrowy sen na YouTube

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak spać zdrowo, koniecznie zajrzyj na kanał YouTube Dr Materac. Znajdziesz tam krótkie, edukacyjne filmiki o doborze materaca, poprawnej pozycji snu i sposobach na ból kręgosłupa. To świetne źródło wiedzy, podane w prosty i przyjazny sposób.

- Wybór materaca to ma być świadoma decyzja, poparta testami ergonomicznymi, a nie podejmowana pochopnie - w końcu 1/3 życia spędzamy w łóżku – mówi Michał.

Aneta dodaje, że dla niej największym komplementem nie jest „dobry materac”, tylko to, gdy ktoś po tygodniu wraca i mówi: „Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak dobrze spałem.”

Dlatego właśnie Dr Materac jest wyjątkowy

To miejsce, w którym uczysz się dbać o siebie. Gdzie słowo „regeneracja” nabiera nowego znaczenia, a sen staje się częścią zdrowego życia, a nie jego brakującym elementem.

i Autor: Aurora

Black Friday? Tak, ale po naszemu!

Oczywiście, że w będą rabaty! Ale w Dr Materac to nie promocje są najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby każda noc naprawdę miała sens. Dlatego nie tylko w piątek, nie w weekend ale cały listopad skorzystać będzie można ze zniżek na łóżka, materace i dodatki! To idealny moment, by wymienić stary materac na nowy i obudzić się bez bólu pleców – w naprawdę korzystnej cenie!

Szczegóły promocji już wkrótce, dlatego warto zajrzeć do sklepu lub śledzić kanały Dr Materac w mediach społecznościowych.

Zapraszamy do salonu Firmowego Dr Materac ul Rusałka 13, Lublin.