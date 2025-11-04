Do zdarzenia doszło w połowie października w jednej z lubelskich parafii.

Ogień niemal całkowicie zniszczył kapliczkę przedstawiającą Ostatnią Wieczerzę.

Policjanci od początku podejrzewali celowe podpalenie.

Kryminalni z 7. komisariatu ustalili i zatrzymali dwóch sprawców w wieku 54 i 44 lat.

Mężczyźni polali rzeźby benzyną i podłożyli ogień.

Obaj usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia.

Do zdarzenia doszło w połowie października. Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze kapliczki przedstawiającej scenę Ostatniej Wieczerzy. Ogień szybko się rozprzestrzenił i niemal całkowicie zniszczył obiekt. Już podczas pierwszych działań na miejscu śledczy ustalili, że mogło dojść do celowego podpalenia. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady i rozpoczęli intensywne czynności operacyjne.

Czytaj też: 18-latek rozbił ekran paczkomatu. Straty na kilka tysięcy złotych

Jak przekazał podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, kryminalni z 7. komisariatu ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 54 i 44 lat. Ustalono, że sprawcy polali rzeźby benzyną, po czym podłożyli ogień. Obaj usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia. Decyzją prokuratora 54-latek został objęty dozorem policyjnym.

Za zniszczenie mienia o znacznej wartości Kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

Zabytkowy cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie - trwa zbiórka na odnowę przepięknych pomników Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.