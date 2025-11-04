Lublin. Dwaj mężczyźni podpalili kapliczkę. Straty sięgają 70 tysięcy złotych

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-11-04 7:48

Policjanci z 7. komisariatu w Lublinie zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie kapliczki znajdującej się na terenie jednej z parafii. Sprawcy polali rzeźby benzyną, a następnie podłożyli ogień. Straty oszacowano na ponad 70 tysięcy złotych.

Autor: KMP Lublin/ Materiały prasowe
  • Do zdarzenia doszło w połowie października w jednej z lubelskich parafii.
  • Ogień niemal całkowicie zniszczył kapliczkę przedstawiającą Ostatnią Wieczerzę.
  • Policjanci od początku podejrzewali celowe podpalenie.
  • Kryminalni z 7. komisariatu ustalili i zatrzymali dwóch sprawców w wieku 54 i 44 lat.
  • Mężczyźni polali rzeźby benzyną i podłożyli ogień.
  • Obaj usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia.

Do zdarzenia doszło w połowie października. Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze kapliczki przedstawiającej scenę Ostatniej Wieczerzy. Ogień szybko się rozprzestrzenił i niemal całkowicie zniszczył obiekt. Już podczas pierwszych działań na miejscu śledczy ustalili, że mogło dojść do celowego podpalenia. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady i rozpoczęli intensywne czynności operacyjne.

Jak przekazał podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, kryminalni z 7. komisariatu ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 54 i 44 lat. Ustalono, że sprawcy polali rzeźby benzyną, po czym podłożyli ogień. Obaj usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia. Decyzją prokuratora 54-latek został objęty dozorem policyjnym.

Za zniszczenie mienia o znacznej wartości Kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

LUBLIN POLICJA
LUBLIN