18-latek rozbił ekran paczkomatu. Straty na kilka tysięcy złotych

2025-11-03 12:27

Twardy jest, tyle że nie do końca...Osiemnastoletniemu mieszkańcowi Lublina starczyło odwagi, aby pięścią zaatakować monitor przygodnego paczkomatu, nie stało jej już, kiedy odnaleźli go policjanci. Na widok policyjnego munduru młodzieniec czmychnął do szafy.

Autor: KMP Lublin/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło przy ul. Nowy Świat w Lublinie. Paczkomat stoi przy tej ulicy już dłuższy czas. Ustawiony w specjalnej do tego celu zatoczce nie wadzi nikomu. Przynajmniej nie wadził do niedawna. - Jak wynikało z ustaleń, sprawca bez wyraźnego powodu podszedł do paczkomatu i uderzając pięścią rozbił wyświetlacz. Po wszystkim uciekł. Pokrzywdzona firma wyceniła straty na kwotę prawie 4000 złotych - opowiada podinsp. Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie.

Agresywny młodzian miał pecha - jego wyczyn uwieczniony został na monitoringu i policjanci nie mieli problemu, aby go znaleźć. Jak się okazało, cała agresja i odwaga zdążyła już z niego wyparować. - Mężczyzna został zatrzymany w miejscu zamieszkania. Przed policjantami postanowił schować się w szafie - dodaje podinsp. Gołębiowski. - Przyznał się do popełnienia przestępstwa, grozi mu 5 lat więzienia.

Jak się okazało, kilka miesięcy wcześniej był już notowany za wprowadzanie do obiegu podrobionych banknotów.

