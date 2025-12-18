TikTok przejmuje polskich użytkowników

TikTok od dawna przestał być w Polsce aplikacją "dla nastolatków" – dziś to jedna z najważniejszych platform rozrywkowo-informacyjnych, na której użytkownicy szukają nie tylko trendów, ale też porad, inspiracji i krótkich komentarzy do tego, co dzieje się w kraju. Skala robi wrażenie: według Mediapanel (Gemius/PBI) aplikacja miała w grudniu 2024 roku ok. 15,5 mln real users i 52,2% zasięgu wśród polskich internautów, więc to naprawdę imponujący wynik. Tym samym warto wiedzieć, kto naprawdę nadawał ton polskiemu TikTokowi w 2025 roku.

Nie politycy i nie celebryci. Oni rządzili na TikToku w 2025

TikTok to już nie tylko taneczne trendy i krótkie gagi. Z miesiąca na miesiąc rośnie tam znaczenie treści "do życia": poradników, edukacji, nostalgii i autentycznych historii. I - co ciekawe - to właśnie takie profile, które na pozór mogą wydawać się nudne, robią horrendalnie wysokie wyniki i podbiajają serca internautów. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełne podsumowanie najlepszych twórców na polskim TikToku w 2025 roku. Sprawdźcie, czy być może wasz idol znalazł się na liście!

Year on TikTok 2025 Polska. Ci twórcy przejęli feed

Zakazali TikToka dzieciom. Czy w Polsce będzie tak samo?

TikTok w Polsce cieszy się ogromną popularnością - korzystają z niego miliony użytkowników. Jednocześnie rosną wokół aplikacji głosy krytyki i dyskusje o możliwych ograniczeniach. Część ekspertów i komentatorów wskazuje na obawy dotyczące bezpieczeństwa danych, wpływu algorytmów na młodych użytkowników oraz potencjalnej manipulacji informacjami, co w innych krajach doprowadziło już do konkretnych działań wobec platform społecznościowych. Australia wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych, w tym TikToka, dla dzieci poniżej 16. roku życia, argumentując to troską o zdrowie psychiczne młodych użytkowników i ochronę przed szkodliwymi treściami.

W Polsce jednak nie ma obecnie oficjalnego planu całkowitego zakazu TikToka dla tych młodszych lub wszystkich użytkowników - rząd nie zapowiedział blokady działania aplikacji, mimo że temat bywa poruszany w publicznych debatach i mediach.