Jacek Chlewicki
2025-10-13 15:30

Dramatyczna interwencja policjantów z Chełma miała miejsce w sobotni (11.10) wieczór w gminie Kamień (woj. lubelskie). Funkcjonariusze zostali wezwani do awantury domowej, podczas której 50-letni mężczyzna uderzył swoją żonę. Oboje rodzice byli pijani, a w mieszkaniu przebywała ich niespełna dwuletnia córka.

Autor: KMP Chełm/ Materiały prasowe
  • Awantura domowa w gminie Kamień zakończyła się zatrzymaniem dwojga nietrzeźwych rodziców.
  • 50-letni mężczyzna uderzył swoją 43-letnią żonę w twarz.
  • Kobieta miała 1,3 promila alkoholu, a jej mąż 1,5 promila w organizmie.
  • W mieszkaniu przebywała ich niespełna 2-letnia córka – głodna i zaniedbana, ale bez obrażeń.

Zgłoszenie o przemocy domowej trafiło do dyżurnego chełmskiej komendy w sobotę wieczorem. Na miejscu funkcjonariusze potwierdzili, że doszło do awantury. - Z przekazanych informacji wynikało, że mąż uderzył w twarz swoją żonę. Policjanci, którzy przyjechali na interwencję ustalili, że małżeństwo jest nietrzeźwe - informuje nadkomisarz Ewa Czyż z chełmskiej policji. 43-letnia kobieta miała 1,3 promila alkoholu w organizmie, natomiast jej 50-letni mąż – 1,5 promila. W takim stanie oboje sprawowali opiekę nad niespełna 2-letnią córką. Dziewczynka była zaniedbana i głodna, ale na szczęście nie odniosła obrażeń.

Podczas gdy kobieta została przewieziona karetką do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej, policjanci zajęli się dzieckiem. Funkcjonariusze przebrali dziewczynkę, uspokoili ją i nakarmili mlekiem z butelki. Dzięki ich opiece maluch mógł poczuć się bezpiecznie do czasu przekazania pod opiekę personelu placówki opiekuńczo-wychowawczej. Tak zdecydował Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Matka dziewczynki usłyszała już zarzut. Wobec ojca prowadzone są dalsze czynności procesowe. Zgodnie z kodeksem karnym, za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Jak podkreśla nadkomisarz Ewa Czyż z chełmskiej policji, interwencja zakończyła się zatrzymaniem obojga nietrzeźwych rodziców, a dziecko jest już bezpieczne.

