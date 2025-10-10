- Zdarzenie miało miejsce 8 października na jednym z osiedli w Krasnymstawie
- Dwie 13-latki uderzały 49-letniego mężczyznę patykami po głowie
- Nastolatki po wszystkim odeszły z miejsca zdarzenia
- Policjanci zareagowali mimo braku zgłoszenia
- Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie od pokrzywdzonego
- Zebrany materiał dowodowy trafi do sądu rodzinnego
- Policja podkreśla, że reaguje stanowczo na każdy przypadek przemocy, także wśród nieletnich
Na jednym z osiedli w Krasnymstawie doszło do niepokojącego incydentu z udziałem dwóch nastolatek. 8 października dwie 13-letnie dziewczyny podeszły do siedzącego na ławce mężczyzny i zaczęły uderzać go patykami po głowie. Choć nikt nie zgłosił zdarzenia, funkcjonariusze zareagowali natychmiast po tym, jak dowiedzieli się o sytuacji. Według ustaleń policji, ofiarą ataku był 49-letni mieszkaniec Krasnegostawu. Po zajściu nastolatki oddaliły się z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze, mimo braku formalnego zgłoszenia, rozpoczęli czynności wyjaśniające. Policjanci przyjęli od mężczyzny zawiadomienie o popełnionym czynie oraz zabezpieczyli materiał dowodowy.
Jak ustalono, sprawczyniami napaści były dwie 13-latki. Zebrane przez policję dokumenty i materiały zostaną przekazane do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec nieletnich.
Policjanci z Krasnegostawu podkreślają, że reagują zdecydowanie na wszelkie przejawy przemocy — niezależnie od wieku jej sprawców. Jak zaznaczają, tego typu zachowania są niedopuszczalne i wymagają natychmiastowej reakcji służb. Jednocześnie funkcjonariusze prowadzą działania profilaktyczne, mające na celu promowanie wśród młodzieży właściwych postaw i szacunku wobec innych osób.