Dwie 13-latki zaatakowały mężczyznę siedzącego na ławce. Biły go patykami

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-10-10 13:48

Na jednym z osiedli w Krasnymstawie doszło do niepokojącego incydentu. Dwie 13-letnie dziewczyny zaatakowały siedzącego na ławce mężczyznę, uderzając go patykami w głowę. Choć nikt nie zgłosił zajścia, policjanci zareagowali natychmiast. Sprawą agresywnych nastolatek zajmie się sąd rodzinny.

Dwie 13-latki zaatakowały mężczyznę siedzącego na ławce. Biły go patykami

i

Autor: KPP Krasnystaw/ Materiały prasowe
  • Zdarzenie miało miejsce 8 października na jednym z osiedli w Krasnymstawie
  • Dwie 13-latki uderzały 49-letniego mężczyznę patykami po głowie
  • Nastolatki po wszystkim odeszły z miejsca zdarzenia
  • Policjanci zareagowali mimo braku zgłoszenia
  • Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie od pokrzywdzonego
  • Zebrany materiał dowodowy trafi do sądu rodzinnego
  • Policja podkreśla, że reaguje stanowczo na każdy przypadek przemocy, także wśród nieletnich

Na jednym z osiedli w Krasnymstawie doszło do niepokojącego incydentu z udziałem dwóch nastolatek. 8 października dwie 13-letnie dziewczyny podeszły do siedzącego na ławce mężczyzny i zaczęły uderzać go patykami po głowie. Choć nikt nie zgłosił zdarzenia, funkcjonariusze zareagowali natychmiast po tym, jak dowiedzieli się o sytuacji. Według ustaleń policji, ofiarą ataku był 49-letni mieszkaniec Krasnegostawu. Po zajściu nastolatki oddaliły się z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze, mimo braku formalnego zgłoszenia, rozpoczęli czynności wyjaśniające. Policjanci przyjęli od mężczyzny zawiadomienie o popełnionym czynie oraz zabezpieczyli materiał dowodowy.

Czytaj też: "Normalni, pozytywni ludzie". Czad zabił troje przyjaciół. Zmarli we śnie

Jak ustalono, sprawczyniami napaści były dwie 13-latki. Zebrane przez policję dokumenty i materiały zostaną przekazane do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec nieletnich.

Czytaj też: Dzień przed ślubem recydywista obrabował dom. Teraz grozi mu 15 lat więzienia

Policjanci z Krasnegostawu podkreślają, że reagują zdecydowanie na wszelkie przejawy przemocy — niezależnie od wieku jej sprawców. Jak zaznaczają, tego typu zachowania są niedopuszczalne i wymagają natychmiastowej reakcji służb. Jednocześnie funkcjonariusze prowadzą działania profilaktyczne, mające na celu promowanie wśród młodzieży właściwych postaw i szacunku wobec innych osób.

Łomża. Złodziej w Lidlu. Jeden z klientów nie cackał się z 32-latkiem
Sonda
Czy widząc złodzieja, zareagowałbyś i próbował go zatrzymać?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRASNYSTAW
KRASNYSTAW LUBELSKIE