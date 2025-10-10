Zdarzenie miało miejsce 8 października na jednym z osiedli w Krasnymstawie

Dwie 13-latki uderzały 49-letniego mężczyznę patykami po głowie

Nastolatki po wszystkim odeszły z miejsca zdarzenia

Policjanci zareagowali mimo braku zgłoszenia

Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie od pokrzywdzonego

Zebrany materiał dowodowy trafi do sądu rodzinnego

Policja podkreśla, że reaguje stanowczo na każdy przypadek przemocy, także wśród nieletnich

Na jednym z osiedli w Krasnymstawie doszło do niepokojącego incydentu z udziałem dwóch nastolatek. 8 października dwie 13-letnie dziewczyny podeszły do siedzącego na ławce mężczyzny i zaczęły uderzać go patykami po głowie. Choć nikt nie zgłosił zdarzenia, funkcjonariusze zareagowali natychmiast po tym, jak dowiedzieli się o sytuacji. Według ustaleń policji, ofiarą ataku był 49-letni mieszkaniec Krasnegostawu. Po zajściu nastolatki oddaliły się z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze, mimo braku formalnego zgłoszenia, rozpoczęli czynności wyjaśniające. Policjanci przyjęli od mężczyzny zawiadomienie o popełnionym czynie oraz zabezpieczyli materiał dowodowy.

Jak ustalono, sprawczyniami napaści były dwie 13-latki. Zebrane przez policję dokumenty i materiały zostaną przekazane do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec nieletnich.

Policjanci z Krasnegostawu podkreślają, że reagują zdecydowanie na wszelkie przejawy przemocy — niezależnie od wieku jej sprawców. Jak zaznaczają, tego typu zachowania są niedopuszczalne i wymagają natychmiastowej reakcji służb. Jednocześnie funkcjonariusze prowadzą działania profilaktyczne, mające na celu promowanie wśród młodzieży właściwych postaw i szacunku wobec innych osób.

