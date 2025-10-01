34-letni recydywista włamał się do domu w dzielnicy Głusk w Lublinie.

Jego łupem padły słoiki z monetami i konsola do gier – straty wyniosły ponad 50 tys. zł.

Do zdarzenia doszło dzień przed planowanym ślubem mężczyzny.

Policjanci zatrzymali sprawcę we wrześniu w jednym z mieszkań.

Pod koniec sierpnia 34-letni mężczyzna włamał się do jednego z domów w lubelskiej dzielnicy Głusk. Zgromadzone przez policję materiały wskazują, że sprawca zabrał ze sobą wartościowe przedmioty, w tym słoiki pełne monet oraz konsolę do gier. Właściciele domu oszacowali łączne straty na ponad 50 tysięcy złotych.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie. Dzięki zabezpieczonym śladom i analizie materiałów operacyjnych udało się ustalić tożsamość włamywacza. - 34-latek został zatrzymany kilka dni temu w jednym z mieszkań na terenie Lublina. Kompletnie nie spodziewał się policjantów. W trakcie przeszukania operacyjni odnaleźli blisko 50 gramów marihuany - informuje podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Zatrzymany usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. Jak się okazało, przestępstwa dopuścił się zaledwie dzień przed swoim własnym ślubem. Na wniosek policjantów i prokuratora sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. Za włamanie w warunkach recydywy grozi mu kara do 15 lat więzienia.

