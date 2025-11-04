62-letni obywatel Ukrainy kierujący audi doprowadził do tragicznego wypadku w miejscowości Teratyn

Mężczyzna był nietrzeźwy – badanie wykazało 0,74 promila alkoholu w organizmie.

Doszło do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem marki KIA.

75-letni kierowca KIA, mieszkaniec powiatu krasnostawskiego, zginął na miejscu.

71-letnia pasażerka została przewieziona do szpitala.

62-latek został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty.

Sąd Rejonowy w Hrubieszowie zastosował wobec niego trzymiesięczny tymczasowy areszt.

Do zdarzenia doszło, gdy 62-letni kierowca audi, mając 0,74 promila alkoholu w organizmie, zdecydował się na niebezpieczny manewr wyprzedzania. Zignorował linię podwójną ciągłą, wjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z samochodem marki kia, którego kierowca prawidłowo wykonywał skręt w lewo z drogi z pierwszeństwem przejazdu w drogę podporządkowaną.

Za kierownicą kia siedział 75-letni mieszkaniec powiatu krasnostawskiego, który podróżował z 71-letnią pasażerką. W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł na miejscu, natomiast kobieta została przewieziona do szpitala.

Policjanci zatrzymali 62-latka bezpośrednio po zdarzeniu. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty. Sąd Rejonowy w Hrubieszowie przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie przypomina o konieczności zachowania rozwagi i trzeźwości za kierownicą. - Po raz kolejny apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego do zachowania rozsądku na drodze – podkreśla funkcjonariuszka.