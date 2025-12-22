Lodowisko wróciło do centrum Lublina. Plac Litewski znów pełen łyżwiarz

Sztuczne lodowisko działa na Placu Litewskim w centrum Lublina

Tafla ma wymiary 20 × 30 metrów

Koszt wejścia: 5 zł

Na miejscu działa wypożyczalnia łyżew, kasków i chodzików

Możliwe jest także ostrzenie własnych łyżew

Lodowisko czynne codziennie w godz. 12:00–22:00

W święta, Sylwestra i Nowy Rok obowiązują zmienione godziny

Jak informuje Miasto Lublin, lodowisko ma wymiary 20x30 metrów. - Symboliczna opłata za skorzystanie z obiektu wynosi 5 zł. Na miejscu będzie dostępna wypożyczalnia sprzętu, w tym łyżew, kasków i chodzików do nauki jazdy, a także możliwość naostrzenia własnych łyżew. Nad bezpieczeństwem i komfortem użytkowników czuwać będzie obsługa techniczna - czytamy na stronach urzędu miasta. Ślizgać się można w godzinach 12-22 (w czasie Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku godziny będą inne), a o jakość nawierzchni dbają specjaliści. - W sezonie zimowym użytkownicy będą mogli korzystać z różnorodnych muzycznych dni tematycznych, obejmujących zestawy współczesnych przebojów, muzykę świąteczną, utwory dla dzieci oraz hity z lat 80., 90. i 2000.

- Przychodzi mnóstwo osób, są chwile, że wstrzymywana jest sprzedaż biletów. Wszystkim bardzo się podoba - opowiada Tomasz Bielak, pracownik lodowiska. - Dbamy o to, aby zabawa na świeżym powietrzu odbywała się bezpiecznie i miło.

I to chyba najfajniejsze - zabawa na świeżym powietrzu, vis a vis Poczty Głównej, z widokiem na deptak z jednej strony i gmachem Lublinianki z drugiej. Icemania działająca na terenie Aqua Lublin mimo że większa (60x30 m) i z pełnym zapleczem raczej się nie umywa. - Na hali świat nie wiruje tak jak tu - zachwala Władysław (39 l.), który na lodowisko przyprowadził dwie nastoletnie córki.

Co ciekawe - Plac Litewski gościł już łyżwiarzy, ale po sezonie 2010/2011 odkryte lodowisko zniknęło z mapy centrum Lublina. Miasto ma zresztą bogate tradycje w tym względzie - już w latach 20-tych XX wieku lodowisko istniało na tyłach dzisiejszego Centrum Kultury, w miejscu, gdzie stoją teraz budynki piętrowego parkingu i gmach kolei. Starsi lublinianie opowiadają, że było tam jeszcze na początku lat siedemdziesiątych. Latem zaś w tym miejscu było boisko futbolowe KS Lublinianka. A kiedy Lublinianka przeniosła się na Wieniawę, lodowisko także się tam przeniosło. Na jednym z boisk (asfaltowym, do piłki ręcznej) położonym przy budynku klubowym, w dole, naprzeciwko (nieistniejącego już) kina Kosmos. W latach 80-tych to był mocny zimowy adres, a jego popularność potęgowała jeszcze budka z zapiekankami, która stała nieopodal. Pojeździć na łyżwach i zjeść zapiekankę z pieczarkami i keczupem w małym lokaliku, to było coś.

Przy lodowisku "na Lubliniance" obiekt położony na „Globusie“ przy ul. Kazimierza Wielkiego prezentował się zgoła inaczej: bardzo nowocześnie i modnie. - To było coś więcej niż miejsce do uprawiania sportu. Tam przychodziło się poznać kogoś, poszpanować nową kurtką dżinsową na misiu made in Turkey, słowem: w nastoletnim wieku wypadało tam bywać - wspomina Emil (48 l.), który jeżdżąc na "hokejówach" lepiej od niejednego hokeisty wzbudzał wielkie zainteresowanie wśród płci pięknej, brylował wśród jaskrawo zielono-różowo-pomarańczowo (od czapek i szalików w żarówiastych kolorach kupowanych w „komisach“, które były wtedy modne) tłumu. - To były czasy.„Globus“ istniał od początku lat 80-tych, a jego kres związany był z budową hali sportowej - lodowisko, które przez kilka lat wystawiano na parkingu przy nowej hali nie miało już tego klimatu...

A Państwo? Jakie lodowiska pamiętacie z dawnego Lublina?

