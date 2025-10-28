Pierwsze zdarzenie miało miejsce około godziny 17:25 na ulicy Wisznickiej. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 37-letni kierowca audi A3, mieszkaniec gminy Radzyń Podlaski, potrącił 64-letnią kobietę, która przechodziła przez jezdnię po pasach. Poszkodowana mieszkanka Radzynia Podlaskiego została przewieziona do szpitala z obrażeniami ciała.

Zaledwie kilka minut po pierwszym wypadku, doszło do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia — tym razem na ulicy Wyszyńskiego. 49-letnia kobieta kierująca volkswagenem golfem potrąciła 74-letnią pieszą, również przechodzącą przez przejście dla pieszych. Poszkodowana mieszkanka Radzynia Podlaskiego również trafiła do szpitala. Ten wypadek widać na nagraniu udostępnionym przez policję.

Jak ustalili funkcjonariusze, w obu przypadkach kierowcy i piesze byli trzeźwi. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych. – Zmrok, opady deszczu, a co za tym idzie śliska nawierzchnia to powód dla którego powinniśmy szczególnie uważać na drodze. Piesi również zobligowani są do zachowania zasad bezpieczeństwa i nie powinni wchodzić wprost przed nadjeżdżający pojazd. Do pieszych zwracamy się z prośbą o używanie elementów odblaskowych! – przypomina komisarz Piotr Mucha z KPP Radzyń Podlaski.

