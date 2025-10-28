Potrącenia na pasach w Radzyniu Podlaskim. Policja apeluje o ostrożność

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-10-28 8:43

Policjanci z Radzynia Podlaskiego wyjaśniają okoliczności dwóch wypadków drogowych, do których doszło w miniony piątek na ulicach Wisznickiej i Wyszyńskiego. W obu przypadkach kierowcy potrącili piesze przechodzące przez oznakowane przejścia dla pieszych. Obie kobiety z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala.

otrącenia na pasach w Radzyniu Podlaskim. Policja apeluje o ostrożność

i

Autor: KPP Radzyń Podlaski/ Materiały prasowe

Pierwsze zdarzenie miało miejsce około godziny 17:25 na ulicy Wisznickiej. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 37-letni kierowca audi A3, mieszkaniec gminy Radzyń Podlaski, potrącił 64-letnią kobietę, która przechodziła przez jezdnię po pasach. Poszkodowana mieszkanka Radzynia Podlaskiego została przewieziona do szpitala z obrażeniami ciała.

Zaledwie kilka minut po pierwszym wypadku, doszło do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia — tym razem na ulicy Wyszyńskiego. 49-letnia kobieta kierująca volkswagenem golfem potrąciła 74-letnią pieszą, również przechodzącą przez przejście dla pieszych. Poszkodowana mieszkanka Radzynia Podlaskiego również trafiła do szpitala. Ten wypadek widać na nagraniu udostępnionym przez policję.

Czytaj też: Śmiertelny wypadek koło Świdnika. Nie żyje 32-letni Damian. Zginął niedaleko domu

Jak ustalili funkcjonariusze, w obu przypadkach kierowcy i piesze byli trzeźwi. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych. – Zmrok, opady deszczu, a co za tym idzie śliska nawierzchnia to powód dla którego powinniśmy szczególnie uważać na drodze. Piesi również zobligowani są do zachowania zasad bezpieczeństwa i nie powinni wchodzić wprost przed nadjeżdżający pojazd. Do pieszych zwracamy się z prośbą o używanie elementów odblaskowych! – przypomina komisarz Piotr Mucha z KPP Radzyń Podlaski.

Sonda
Nosisz odblaski po zmroku?
Kujawsko-Pomorskie. Straciła prawo jazdy za potrącenie 16-letniego rowerzysty. Kobieta próbowała go wyprzedzić
Lublin SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RADZYŃ PODLASKI