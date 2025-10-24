Do tragedii doszło w powiecie świdnickim

32-letni Damian D. jechał swoją skodą niedaleko rodzinnego domu

Auto uderzyło w stojącego na poboczu nissana, a potem w lawetę jadącą z naprzeciwka

Kierowca zginął mimo akcji ratunkowej

Pozostali uczestnicy wypadku nie odnieśli obrażeń

Droga była zablokowana przez kilka godzin

Policja i prokuratura ustalają dokładne okoliczności zdarzenia

Do wypadku doszło kilka dni temu na granicy Mełgwi i Dominowa, to w powiecie świdnickim na Lubelszczyźnie. Szosa nie tak dawno przeszła remont, jest równa, ale wąska. Do tragedii doszło na otwartej przestrzeni - po obu stronach są pola. Terenowy nissan stał częściowo na asfalcie, częściowo na wąskim pasku gruntu, za którym jest już pole. Skoda staranowała japońskie auto. Odbiła się od niego i zderzyła jeszcze z jadącą z naprzeciwka lawetą. Damian D. nie jechał bardzo szybko, jego auto nie ucierpiało mocno. Mimo to wypadek zakończył się w najgorszy z możliwych sposób.

- Pomimo podjętej akcji ratunkowej nie udało się uratować życia kierowcy skody. Pozostali uczestnicy zdarzenia nie odnieśli obrażeń - informuje asp. sztab. Elwira Domaradzka z policji w Świdniku. - Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, a także straż pożarna i zespół ratownictwa medycznego. Droga w miejscu zdarzenia była przez kilka godzin zablokowana. Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku będą wyjaśniane w prowadzonym postępowaniu.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Damian D. doznał bardzo poważnych obrażeń głowy.