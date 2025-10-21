Wypadek wydarzył się po godz. 21 w Dominowie (woj. lubelskie).

Skoda uderzyła w Nissana unieruchomionego z powodu awarii.

32-letni kierowca Skody zginął na miejscu.

W poniedziałek (20.10) wieczorem w miejscowości Dominów (woj. lubelskie) doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginął 32-letni mężczyzna. W zderzeniu brały udział trzy pojazdy. Do zdarzenia doszło po godzinie 21. - Jak ustalili policjanci na miejscu zdarzenia 32-letni kierowca pojazdu marki Skoda najechał na tył unieruchomionego w wyniku awarii pojazdu marki Nissan, który stał częściowo na poboczu. W wyniku uderzenia pojazd Nissan został wypchnięty na drogę, gdzie zderzył się z nadjeżdżają z naprzeciwka lawetą - informuje aspirant sztabowy Elwira Domaradzka z KPP Świdnik.

Po zderzeniu laweta zjechała z drogi i zatrzymała się na pobliskim polu. Niestety, pomimo natychmiastowej reakcji służb ratunkowych, życia 32-letniego kierowcy skody nie udało się uratować. Pozostali uczestnicy wypadku nie odnieśli obrażeń.

Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, a także strażacy i ratownicy medyczni. Droga była całkowicie zablokowana przez kilka godzin. Dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia będą teraz ustalane w prowadzonym postępowaniu. Policja apeluje o zachowanie ostrożności i rozwagę na drodze.

