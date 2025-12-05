Potrącony mężczyzna umierał na ulicy. Wstrząsające nagrania z monitoringu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-12-05 21:37

W Zamościu, na ulicy Reja, doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 74-letni pieszy. Sprawca potrącenia odjechał z miejsca, nie udzielając pomocy. Jak wynika z analizy zapisów monitoringu, mężczyzna przez kilka minut leżał na jezdni, a mimo to żadna z mijających osób nie wezwała służb ani nie podjęła próby ratunku.

Potrącony mężczyzna umierał na ulicy. Wstrząsające nagrania z monitoringu

i

Autor: KMP Zamość/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 1 grudnia. 74-letni mężczyzna został potrącony przez kierującego hondą. Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie zmarł. Sprawca – 36-letni kierowca – odjechał z miejsca, a dopiero później zgłosił się na policję, informując, że doszło do potrącenia. - Po skrupulatnej weryfikacji zgromadzonego materiału dowodowego, zabezpieczeniu dokumentacji oraz analizie nagrań z monitoringów ustaliliśmy, że mężczyzna w chwili potrącenia przez kierującego Hondą znajdował się na wyznaczonym przejściu dla pieszych - informuje podkomisarz Dorota Krukowska - Bubiło z KMP Zamość.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Zamościu. Mężczyzna kierujący hondą usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Wstrząsający zapis monitoringu: mijali i odchodzili

Nagrania z okolicznych kamer obrazują nie tylko sam moment wypadku, lecz również reakcję – a właściwie jej brak – ze strony przechodniów i kierowców. Widać na nich osoby, które patrzą w stronę leżącego mężczyzny, zatrzymują się na chwilę i odchodzą. Kierujący samochodami omijają poszkodowanego i kontynuują jazdę. Nikt nie podał pomocy, nikt nie zadzwonił pod numer alarmowy 112. Interwencję podjęli dopiero policjanci z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego, którzy kilka minut po zdarzeniu patrolowali okolicę.

Policja apeluje: reaguj, gdy widzisz wypadek

Funkcjonariusze przypominają, że każdy świadek wypadku ma obowiązek reagować. Najważniejsze jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wezwanie służb i – jeśli to możliwe – udzielenie pierwszej pomocy.

Sonda
Czy jako pieszy czujesz się bezpiecznie na polskich drogach?
Kujawsko-Pomorskie. Straciła prawo jazdy za potrącenie 16-letniego rowerzysty. Kobieta próbowała go wyprzedzić
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAMOŚĆ
POLICJA ZAMOŚĆ