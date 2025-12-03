74-letni pieszy został potrącony na ulicy Reja w Zamościu

Mężczyzna był nietrzeźwy, miał ponad promil alkoholu

Według wstępnych ustaleń wtargnął na jezdnię wprost pod Hondę

Kierowca odjechał z miejsca wypadku, później sam zgłosił się na policję

36-latek był trzeźwy w chwili zgłoszenia

Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie w nocy zmarł

Pojazd został zabezpieczony, a policja ustala szczegóły zdarzenia

W poniedziałkowe (1.12) popołudnie funkcjonariusze patrolu podjęli interwencję wobec mężczyzny leżącego na jezdni przy ulicy Reja. 74-latek miał obrażenia typowe dla potrącenia. Był nietrzeźwy — badanie wykazało w jego organizmie ponad promil alkoholu. Został przewieziony do szpitala. - Podczas wykonywania czynności policjanci ustalili wstępnie, że 74-latek przechodząc prawdopodobnie przez jezdnie w miejscu niedozwolonym wtargnął wprost przed nadjeżdżający pojazd marki honda uderzając w jego prawą stronę - przekazała podkomisarz Dorota Krukowska - Bubiło z KMP Zamość.

Po pewnym czasie na komendę sam zgłosił się 36-letni mieszkaniec Zamościa. Mężczyzna oświadczył, że to on potrącił pieszego. Jak wyjaśnił, po zdarzeniu odjechał, obawiając się konsekwencji. W chwili zgłoszenia był trzeźwy. Policjanci wraz z technikiem kryminalistyki przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, a hondę zabezpieczono do dalszych czynności.

Mimo udzielonej pomocy medycznej, w nocy ze szpitala nadeszła informacja o śmierci 74-latka. Decyzją prokuratora ciało zabezpieczono do dalszych badań, które mają pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn zgonu. Służby nadal wyjaśniają szczegółowy przebieg wypadku.

