To imię wróciło do łask z impetem. Nazywa się tak już 78 218 osób w Polsce

Wybór imienia dla dziecka to jeden z pierwszych i najważniejszych prezentów, jakie rodzice mogą mu ofiarować. To nie tylko słowo, którym będziemy je wołać każdego dnia, ale też część jego tożsamości, historii rodziny i kultury, w której dorasta. Moda na imiona zmienia się z pokolenia na pokolenie - niektóre klasyczne wracają do łask, inne zyskują popularność dzięki filmom, książkom czy znanym osobom. Jeszcze inne nagle powracają i stają się ulubieńcem co drugich rodziców.

Przez lata było zapomniane. Dziś jest jednym z najpopularniejszych

Imię Laura, choć zna je niemalże każdy, to okazuje się, że na początku la 2000 nie było w ogóle popularne. Oczywiście, rodzice nazywali tak swoje córki, lecz imię to nie biło rekordów. Dla przykładu w 2000 roku nazwano tak 1069 pociech, w 2002 941, a w 2003 1135. Przełom nastąpił po 2006 roku kiedy to imię Laura zaczęła zyskiwać na znaczeniu. Duży boom odnotowujemy również w 2021 roku kiedy to nazwano tak aż 5669 dziewczynek! Tym samym dziś w Polsce mamy 78 218 osób o imieniu Laura i jest to imię, które znalazło się na 4. miejscu najpopularniejszych imion w 2024 roku.

Znaczenie i pochodzenie imienia Laura

Imię Laura ma łacińskie korzenie. Wywodzi się od słowa laurus, które oznacza „laur”, czyli drzewo laurowe - symbol zwycięstwa, chwały i sukcesu w starożytnym Rzymie. Imię to symbolizuje siłę, dążenie do celu, sukces i zwycięstwo. Osoby, które się tak nazywają, często kojarzone są z elegancją, wdziękiem i inteligencją. Mówi się także, że Laury to kobiety ambitne i pewne siebie, ale jednocześnie wrażliwe i empatyczne.

Jakie są zdrobnienia do imienia Laura?

Do imienia Laura można używać kilku zdrobnień, w zależności od stopnia zażyłości i kontekstu. Najpopularniejsze to:

Lau

Laurka

Lalunia

Laruś.